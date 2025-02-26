«Должны быть примером»: как развивается спорт в Абзелиловском районе

14 дисциплин и около полутора тысяч воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Такое количество атлетов занимается спортом в Абзелиловском районе. Каждый может выбрать себе вид спорта по душе. Здесь развиваются как зимние, так и летние дисциплины.

Борьба курэш, кикбоксинг, хоккей – и это еще не всё. В Абзелиловском районе ребята точно знают толк в спортивных занятиях. Тренировки проходят ежедневно, атлеты регулярно выезжают на соревнования.

И пусть это не республиканские, и даже не городские соревнования. Эти юноши только познают азы большого спорта. Конечно, многое зависит от наставника. Руслан Ильгамов работает тренером более 20 лет, при этом и сам продолжает выступать на соревнованиях. И ему точно есть чему научить своих воспитанников.

Наши все ученики и наша молодежь смотрят именно на тренеров-преподавателей и учителей физической культуры, то есть мы должны быть примером. Ну и думаю, что опять же патриотизм и здоровый образ жизни должны присутствовать в каждом ученике. Руслан Ильгамов, тренер-преподаватель ДЮСШ Абзелиловского района по волейболу и футзалу

В Башкортостане большое внимание уделяется развитию спорта в районах. Здесь создана целая система поддержки спортсменов и их наставников. Программа «Сельский тренер» впервые была разработана и внедрена в Башкортостане по инициативе главы республики Радия Хабирова. Так, в Абзелиловском районе 15 тренеров детско-юношеской спортивной школы стали обладателями гранта.

В районе три спортивных учреждения. Это детско-юношеская спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр» и конноспортивная школа «Югра». В настоящее время в ДЮСШ занимаются у нас 1500 детей, 32 основных тренера и 23 заместителя. Ласын Усманов, директор ДЮСШ Абзелиловского района

На борцовских коврах будущие чемпионы. И даже сейчас многие спортсмены имеют солидные награды по борьбе курэш. Пять лет назад Зуфар Шугуров одним из первых в регионе подал заявку по программе «Сельский тренер» и стал обладателем денежного сертификата. Сейчас наставник продолжает работать дальше и раскрывать спортивные таланты ребят.

С 2017 года работаю, у меня 45 воспитанников и есть чемпионы Республики Башкортостан, есть призёры на чемпионате России. Есть серебряные и бронзовые двое призёров. Зуфар Шугуров, тренер-преподаватель ДЮСШ Абзелиловского района по борьбе курэш

Помимо этого, в Абзелиловском районе в нескольких школах внедрили проекты самбо, спортивная борьба и футбол. А также дополнительно реализуются образовательные программы «Спортивная подготовка» по девяти дисциплинам.

Спортсмены всестилевого каратэ уже знают вкус побед. Они принимают участие на первенствах страны, а недавно выступили на международной спартакиаде боевых искусств в Уфе. Салават Хайбуллин – победитель первенства России в 2024-м. В планах – больше участий в соревнованиях и, конечно же, побед.

Я считаю важнейшим то, как идет отдача, как от меня самого, так и от тренера. Дисциплина, конечно же, каждый день тренируемся, каждый день выкладываемся на все 100. Салават Хайбуллин, победитель первенства России по всестилевому каратэ

У нас много сборников сборной Республики Башкортостан. Мы выступаем на всероссийских соревнованиях, на международном форуме боевых искусств в Уфе. В том году ездили на первенство России в Орловскую область, там у нас воспитанник первое место занял. В этом году тоже готовимся через месяц поехать туда. Вадим Изгин, тренер-преподаватель ДЮСШ Абзелиловского района по всестилевому каратэ

24 спортсмена детско-юношеской спортивной школы Абзелиловского района входят в состав сборной республики по разных дисциплинам. Среди них и кикбоксеры. Сейчас они готовятся выступить на первенстве Приволжского федерального округа в Ульяновске.

Секция у нас молодая, развиваемся. Дети нас радуют потихоньку. Сейчас готовимся к главному старту сезона в городе Ульяновске, Приволжский федеральный округ. Повезем 8 спортсменов, надеемся на хорошие результаты. Альберт Мавлетдинов, тренер-преподаватель ДЮСШ Абзелиловского района по кикбоксингу

В Абзелиловском районе 22 хоккейные коробки. Около шести лет Азат Сафиуллин тренирует ребят. И он, кстати, тоже стал обладателем гранта по программе «Сельский тренер».

С 2018 года тренируем детей, получил грант два года назад. Нравится эта тренерская работа, интересно. Побольше бы таких грантов для тренеров. Азат Сафиуллин, тренер-преподаватель ДЮСШ Абзелиловского района по хоккею