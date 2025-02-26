«Должны быть примером»: как развивается спорт в Абзелиловском районе

14 дисциплин и около полутора тысяч воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Такое количество атлетов занимается спортом в Абзелиловском районе. Каждый может выбрать себе вид спорта по душе. Здесь развиваются как зимние, так и летние дисциплины.
Борьба курэш, кикбоксинг, хоккей – и это еще не всё. В Абзелиловском районе ребята точно знают толк в спортивных занятиях. Тренировки проходят ежедневно, атлеты регулярно выезжают на соревнования.
И пусть это не республиканские, и даже не городские соревнования. Эти юноши только познают азы большого спорта. Конечно, многое зависит от наставника. Руслан Ильгамов работает тренером более 20 лет, при этом и сам продолжает выступать на соревнованиях. И ему точно есть чему научить своих воспитанников.
В Башкортостане большое внимание уделяется развитию спорта в районах. Здесь создана целая система поддержки спортсменов и их наставников. Программа «Сельский тренер» впервые была разработана и внедрена в Башкортостане по инициативе главы республики Радия Хабирова. Так, в Абзелиловском районе 15 тренеров детско-юношеской спортивной школы стали обладателями гранта.
На борцовских коврах будущие чемпионы. И даже сейчас многие спортсмены имеют солидные награды по борьбе курэш. Пять лет назад Зуфар Шугуров одним из первых в регионе подал заявку по программе «Сельский тренер» и стал обладателем денежного сертификата. Сейчас наставник продолжает работать дальше и раскрывать спортивные таланты ребят.
Помимо этого, в Абзелиловском районе в нескольких школах внедрили проекты самбо, спортивная борьба и футбол. А также дополнительно реализуются образовательные программы «Спортивная подготовка» по девяти дисциплинам.
Спортсмены всестилевого каратэ уже знают вкус побед. Они принимают участие на первенствах страны, а недавно выступили на международной спартакиаде боевых искусств в Уфе. Салават Хайбуллин – победитель первенства России в 2024-м. В планах – больше участий в соревнованиях и, конечно же, побед.
24 спортсмена детско-юношеской спортивной школы Абзелиловского района входят в состав сборной республики по разных дисциплинам. Среди них и кикбоксеры. Сейчас они готовятся выступить на первенстве Приволжского федерального округа в Ульяновске.
В Абзелиловском районе 22 хоккейные коробки. Около шести лет Азат Сафиуллин тренирует ребят. И он, кстати, тоже стал обладателем гранта по программе «Сельский тренер».
Спорт в Абзелиловском районе развивается быстрыми темпами. Опытные наставники воспитывают достойных атлетов.