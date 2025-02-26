В Абзелиловском районе открылся новый школьный спортзал

В общеобразовательном учреждении села Давлетово Абзелиловского района открыли новый спортивный зал. Школа была построена в 1980 году и с тех пор в ней не проводился капитальный ремонт.

В 2022-м в рамках федеральной программы модернизации учреждений образования школу полностью обновили. Для учащихся главным событием стало появление нового спортивного зала, потому как уроков физкультуры у них не было два года. Теперь здесь проводят полноценные занятия, спортивные мероприятия для детей младших и старших классов, а также соревнования.