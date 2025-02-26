В Уфе прошёл фехтовальный турнир в честь Дня защитника Отечества

В Центре спортивной подготовки по фехтованию республики прошло открытое командное первенство Уфы, посвящённое Дню защитника Отечества. Соревнования собрали юных спортсменов до 10 и до 12 лет. Ребята объединялись в команды, названия которых были связаны с праздником.

Традиционное приветствие соперника, а дальше в бой. На дорожки нового центра фехтования в этот день выходили только представители Уфы. Но от этого конкуренции и эмоций меньше не стало.

Всего в командных соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов. Все они воспитанники спортшколы олимпийского резерва по фехтованию Башкортостана, которые тренируются в разных спортзалах города. Первыми на дорожку вышли шпажисты.

Без индивидуальной работы здесь не обойтись. Тренер и спортсмен вместе подбирают тактику действий на дорожке и стратегию под каждый поединок. Уверенно провела свои встречи бронзовый призер Приволжского федерального округа по фехтованию Ульяна Поспелова.