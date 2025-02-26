В Башкирии бойцы СВО встретились с учениками школы искусств

Лица героев на холсте. В Хайбуллинском районе воспитанники Акъярской детской школы искусств встретились с участниками СВО. Оба бойца – уроженцы района.
Когда началась спецоперация, военнослужащий с позывным «Акъяр» одним из первых решил отправиться на СВО, но из-за возраста удалось попасть только в апреле 2023 года в состав батальона им. Даяна Мурзина. Боец с позывным «Хайбулла» стал участником спецоперации в июне того же года.
На встрече в школе искусств дети рисовали портреты бойцов и общались. После гости выбрали себе понравившиеся портреты.