В Уфе завершили масштабную реконструкцию тепломагистрали

Около 20 объектов коммунальной инфраструктуры в Башкортостане капитально отремонтировали и реконструировали за последние два года. Речь идет о замене систем водоотведения, водо- и теплоснабжения. Накануне в северной части Уфы завершили работы по модернизации труб, через которые подается тепло в дома свыше 100 тысяч жителей столицы. Самое сложное – это возведение эстакады над участком Транссибирской железнодорожной магистрали рядом со станцией «Спортивная».
По этому участку железной дороги в уфимской Черниковке проезжают десятки, если не сотни грузовых и пассажирских поездов в день. Ещё недавно неподалеку от станции «Спортивной» кипела бурная жизнь. Инженеры и рабочие устанавливали гигантские металлические сооружения, прокладывали трубы и соединяли их между собой прямо над путями.
Протяжённость эстакады составляет 104 метра. Подъем металлических конструкций осуществлялся в два временных окна. Другими словами, когда движения железнодорожного транспорта здесь не было. На это было выделено всего два часа. При этом работы здесь велись с весны до осени прошлого года. Большая часть времени, говорят специалисты, ушла не на подъем, а на сборку конструкций на земле.
Эстакада является неотъемлемой частью обновленной тепломагистрали, идущей от второй уфимской ТЭЦ. Старые трубы находились в предаварийном состоянии. За несколько лет их заменили на стальные с пенополиуретановой изоляцией протяженностью более четырёх километров. Их срок годности – свыше 30 лет. Причем горячая вода также бесперебойно в период работ поступала в жилые дома по альтернативным сетям.
За последние два года в Башкортостане капитально отремонтировали и реконструировали около 20 объектов коммунальной инфраструктуры. Это системы не только теплоснабжения, но и водоотведения.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе намерены до 2030 года построить и обновить 40 объектов для подачи питьевой воды и повысить комфорт полумиллиона жителей Башкортостана.