В Уфе завершили масштабную реконструкцию тепломагистрали

Около 20 объектов коммунальной инфраструктуры в Башкортостане капитально отремонтировали и реконструировали за последние два года. Речь идет о замене систем водоотведения, водо- и теплоснабжения. Накануне в северной части Уфы завершили работы по модернизации труб, через которые подается тепло в дома свыше 100 тысяч жителей столицы. Самое сложное – это возведение эстакады над участком Транссибирской железнодорожной магистрали рядом со станцией «Спортивная».

По этому участку железной дороги в уфимской Черниковке проезжают десятки, если не сотни грузовых и пассажирских поездов в день. Ещё недавно неподалеку от станции «Спортивной» кипела бурная жизнь. Инженеры и рабочие устанавливали гигантские металлические сооружения, прокладывали трубы и соединяли их между собой прямо над путями.

Протяжённость эстакады составляет 104 метра. Подъем металлических конструкций осуществлялся в два временных окна. Другими словами, когда движения железнодорожного транспорта здесь не было. На это было выделено всего два часа. При этом работы здесь велись с весны до осени прошлого года. Большая часть времени, говорят специалисты, ушла не на подъем, а на сборку конструкций на земле.

Потребовался демонтаж старой эстакады, старых трубопроводов, что было не менее сложно. То же самое – пришлось снимать контактную сеть, согласовывать это со специалистами Российской железной дороги. Азат Абдуллин, главный инженер ООО «БашРТС»

Эстакада является неотъемлемой частью обновленной тепломагистрали, идущей от второй уфимской ТЭЦ. Старые трубы находились в предаварийном состоянии. За несколько лет их заменили на стальные с пенополиуретановой изоляцией протяженностью более четырёх километров. Их срок годности – свыше 30 лет. Причем горячая вода также бесперебойно в период работ поступала в жилые дома по альтернативным сетям.

Данная тепломагистраль является одной из ключевых и снабжает половину Черниковки. Население – более ста тысяч человек со всеми социальными объектами, промышленными объектами. Азат Абдуллин, главный инженер ООО «БашРТС»

За последние два года в Башкортостане капитально отремонтировали и реконструировали около 20 объектов коммунальной инфраструктуры. Это системы не только теплоснабжения, но и водоотведения.

С общей суммой финансирования 1,5 млрд рублей. Из них почти миллиард – это были деньги Фонда развития территорий. Заменено 115 километров инженерных сетей. Из них водоснабжение – 93 километра. Водоотведение – 11 километров. Сети теплоснабжения – 11 километров. Качество предоставления коммунальных услуг улучшилось для 273 тысяч жителей Башкирии. Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан