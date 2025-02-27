В Уфе задержали водителя «Lexus» с 200 нарушениями ПДД

В Уфе был задержан водитель «Lexus», у которого накопилось 200 нарушений ПДД. Об этом в своих соцсетях сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Сотрудники спецбатальона ДПС задержали злостного нарушителя на улице Чекалина. По информации МВД, 49-летний житель Иглинского района имеет более 200 правонарушений, сумма штрафов которых составляет 331 тысячу рублей.
Прибывшие на место сотрудники Федеральной службы судебных приставов оформили необходимые документы и отправили автомобиль на штрафстоянку.
Фото: Владимир Севастьянов, Vk