В Уфе задержали водителя «Lexus» с 200 нарушениями ПДД

В Уфе был задержан водитель «Lexus», у которого накопилось 200 нарушений ПДД. Об этом в своих соцсетях сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Фото №1 - В Уфе задержали водителя «Lexus» с 200 нарушениями ПДД

Сотрудники спецбатальона ДПС задержали злостного нарушителя на улице Чекалина. По информации МВД, 49-летний житель Иглинского района имеет более 200 правонарушений, сумма штрафов которых составляет 331 тысячу рублей.

Прибывшие на место сотрудники Федеральной службы судебных приставов оформили необходимые документы и отправили автомобиль на штрафстоянку.

Фото: Владимир Севастьянов, Vk

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