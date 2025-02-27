Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

Я не была дружна со спортом. После замужества и вторых родов мне перестало нравиться то, как я выгляжу: обвисший живот с растяжками, постоянные отеки на лице. Всё это заставило меня взять себя в руки и привело в зал. Я поняла, что спорт может приносить радость, а не только сжигать калории, и каждый раз, когда выходила из зала, у меня возникало чувство гордости за себя.

Гульназ Чернева