Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

В Башкирии начинающие предприниматели могут заручиться поддержкой государства. ИА «Башинформ» собрало 12 историй о начале бизнеса. Благодаря финансовой помощи предприниматели открывают от фитнес-залов до сварочных цехов.
1. Прачечная самообслуживания
В Туймазах Равиль Булатов открыл первое в городе предприятие по очистке ковров. У горожанина было помещение, но не хватало финансов на покупку оборудования. В администрации города подсказали предпринимателю, как оформить документы и получить 300 тысяч рублей на оборудование. В первой прачечной самообслуживания люди могут стирать также верхнюю одежду, одеяло, пледы.
2. Домик для туристов у водопада
В Мелеузовском районе Ильдус Смаков, долго увлекающийся туризмом, решил организовать профессиональные экскурсии на внедорожниках на водопад Куперля, пещеру Кутукскую, пропасть Кутук-Сумган в Национальном парке «Башкирия». Сначала у предпринимателя была одна машина – теперь пять. Когда направление стало популярным, бизнесмен задумался о строительстве туристической базы возле водопада.
В 2024 году по муниципальной программе он получил почти миллион рублей на строительство быстровозводимого модульного дома 6х4 м. К осени 2024 года задуманное воплотилось в жизнь, сейчас это гостевой дом для туристов.
3. …или сплав по реке Ай
Юлия Паначева из Месягутово с супругом Егором занимаются организацией сплавов по реке Ай и прокатом туристических снаряжений для сплава. Они тоже получили грант 300 тысяч и купили рафты для сплава, генератор и другое необходимое снаряжение. Сплавы они проводят по двум маршрутам: Межевой – Лаклы, Метели – Матавла.
4. Фудтрак для сельчан
В Бураево участница «Предпринимательского часа» Гульнара Хаматнурова благодаря финансовой помощи по муниципальной программе смогла организовать фудтрак с оборудованной кухонной зоной. Ранее Гульнара и её муж четыре года делали халяльные корн-доги, которые продавали на различных мероприятиях. Купить фудтрак подсказали супругам дети.
5. Ростовые куклы на праздник
В Аскарово предпринимательница Дина Ибрагимова решила организовать поздравления с помощью ростовых кукол. В администрации района ей помогли составить бизнес-план, получить поддержку в виде 300 тысяч рублей и закупить куклы в человеческий рост.
6. Своя сыроварня
В Альшеевском районе молодая предпринимательница Линара Барсюк прошла курсы по сыроварению, получила соответствующие сертификаты. Но для организации производства ей нужно было помещение. Предпринимательница получила поддержку, купила необходимое оборудование и открыла мини-цех по производству твердых и мягких сыров, а сейчас расширила ассортимент и выпускает масло, кефир, сметану, йогурт, сырный мусс.
7. Лапша для бешбармака
Эльвира Нураева в селе Акъяр решила организовать производство лапши с помощью поддержки государства.
8. Сварочный цех
Житель Исянгулово Алик Зиянгулов выучился на сварщика и много лет работал вахтовиком. Несколько лет назад он понял, что устал от выездной работы, и открыл свое дело – сварной цех. Под проект он получил от района 250 тысяч рублей.
9. Агентство праздников
Ольга Кинзябаева из Павловки много лет посвятила себя бухгалтерскому делу, но однажды пустила в душу творчество и начала организовывать семейные праздники.
На «Предпринимательском часе» она защитила бизнес-проект и получила денежную помощь, на которую купила игровой инвентарь, портативную аудиосистему и театральные костюмы для аниматора. Делать классные мероприятия ей помогает второе образование – учитель начальных классов – Ольга умеет писать сценарии с учётом возраста ребёнка и количества приглашённых гостей. С момента запуска своего проекта она провела более 70 мероприятий, включая детские праздники, юбилеи, свадьбы и творческие вечера.
10. Женский фитнес-зал
Гульназ Чернева из Кумертау решила полностью изменить жизнь и открыла фитнес-центр для женщин.
Так она пришла к мысли открыть свой зал. Она арендовала маленькое помещение для очных тренировок и начала вести занятия для женщин два раза в неделю вечером после основной работы. Уходила из дома в 07:15, приходила в 22:30, еще училась в педагогическом колледже по специальности «Фитнес-тренер». В итоге Гульназ приняла решение уйти из газеты. Она открыла ИП, арендовала большое светлое помещение, получила финансовую поддержку от муниципалитета, на которое купила новое спортивное оборудование.
11. Автосервис
Максим Кузьмин из Кушнаренково работал водителем, попал под сокращение и решил не возвращаться в наем, а открыть свое дело – автосервис в гараже. Написал заявление в администрацию, защитил бизнес-план и ему выделили грант. Кузьмин купил все необходимое оборудование – балансировочный станок, автомобильный шиномонтаж, стенд для выполнения развал-схождения 3D и начал работу.
12. Арена виртуальной реальности
39-летний юрист из Сибая Станислав Иванов открыл в городе арену виртуальной реальности «Zaga-Game». Теперь можно спасти мир от пришельцев, плавать в океане, стрелять в бандитов или пройти меж двух небоскребов по доске, не покидая Сибая.
Администрация города помогла на всех этапах и выделила 300 000 рублей. Выделенных средств хватило на покупку дополнительного оборудования для арены, на оплату аренды помещения.
Фото: bashinform.ru