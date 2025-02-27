Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

В Башкирии начинающие предприниматели могут заручиться поддержкой государства. ИА «Башинформ» собрало 12 историй о начале бизнеса. Благодаря финансовой помощи предприниматели открывают от фитнес-залов до сварочных цехов.

1. Прачечная самообслуживания

В Туймазах Равиль Булатов открыл первое в городе предприятие по очистке ковров. У горожанина было помещение, но не хватало финансов на покупку оборудования. В администрации города подсказали предпринимателю, как оформить документы и получить 300 тысяч рублей на оборудование. В первой прачечной самообслуживания люди могут стирать также верхнюю одежду, одеяло, пледы.

Фото №1 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

2. Домик для туристов у водопада

В Мелеузовском районе Ильдус Смаков, долго увлекающийся туризмом, решил организовать профессиональные экскурсии на внедорожниках на водопад Куперля, пещеру Кутукскую, пропасть Кутук-Сумган в Национальном парке «Башкирия». Сначала у предпринимателя была одна машина – теперь пять. Когда направление стало популярным, бизнесмен задумался о строительстве туристической базы возле водопада.

В 2024 году по муниципальной программе он получил почти миллион рублей на строительство быстровозводимого модульного дома 6х4 м. К осени 2024 года задуманное воплотилось в жизнь, сейчас это гостевой дом для туристов.

Фото №2 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

3. …или сплав по реке Ай

Юлия Паначева из Месягутово с супругом Егором занимаются организацией сплавов по реке Ай и прокатом туристических снаряжений для сплава. Они тоже получили грант 300 тысяч и купили рафты для сплава, генератор и другое необходимое снаряжение. Сплавы они проводят по двум маршрутам: Межевой – Лаклы, Метели – Матавла.

Фото №3 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

4. Фудтрак для сельчан

В Бураево участница «Предпринимательского часа» Гульнара Хаматнурова благодаря финансовой помощи по муниципальной программе смогла организовать фудтрак с оборудованной кухонной зоной. Ранее Гульнара и её муж четыре года делали халяльные корн-доги, которые продавали на различных мероприятиях. Купить фудтрак подсказали супругам дети.

Сколько лет работаю, ни разу не получали поддержку. А тут мы пошли в администрацию, нас поддержали, сказали, что это новшество, выделили 300 тысяч рублей, помогли с местом для размещения. Теперь мы можем существенно расширить ассортимент.

Гульнара Мударисовна 
Фото №4 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

5. Ростовые куклы на праздник

В Аскарово предпринимательница Дина Ибрагимова решила организовать поздравления с помощью ростовых кукол. В администрации района ей помогли составить бизнес-план, получить поддержку в виде 300 тысяч рублей и закупить куклы в человеческий рост.

Сама тоже надеваю костюм. Честно скажу, это непросто – она весит много, и внутри жарко. Но как это компенсируется атмосферой, какие искренние эмоции малышей, стоящих рядом с большой, мягкой куклой, просто не передать. Думаете, ростовые куклы нравятся только детям? Ха-ха, взрослые радуются им не меньше. Это же возможность ненадолго окунуться в детство.

Дина Ибрагимова газете «Абзелил».
Фото №5 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

6. Своя сыроварня

В Альшеевском районе молодая предпринимательница Линара Барсюк прошла курсы по сыроварению, получила соответствующие сертификаты. Но для организации производства ей нужно было помещение. Предпринимательница получила поддержку, купила необходимое оборудование и открыла мини-цех по производству твердых и мягких сыров, а сейчас расширила ассортимент и выпускает масло, кефир, сметану, йогурт, сырный мусс.

Фото №6 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

7. Лапша для бешбармака

Эльвира Нураева в селе Акъяр решила организовать производство лапши с помощью поддержки государства.

На прилавках магазинов продается лапша, привезенная из других регионов, и даже из соседних стран. «Почему бы не начать собственное производство лапши для бешбармака?» – подумали мы и это стало нашим делом. Сначала продавали по чуть-чуть. Потом узнали, что есть программа поддержки предпринимателей. Собрать документы не составило особых трудностей, полученные деньги мы потратили на покупку оборудования.

Эльвира Нураева
Фото №7 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

8. Сварочный цех

Житель Исянгулово Алик Зиянгулов выучился на сварщика и много лет работал вахтовиком. Несколько лет назад он понял, что устал от выездной работы, и открыл свое дело – сварной цех. Под проект он получил от района 250 тысяч рублей.

В первую очередь купил хороший сварочный аппарат, приспособление для гнутья железа, собрал другие инструменты, такие как «болгарка», «резак». Сначала приходилось работать на открытом воздухе, потом построил большой гараж-мастерскую.

Алик Зиянгулов 
Фото №8 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

9. Агентство праздников

Ольга Кинзябаева из Павловки много лет посвятила себя бухгалтерскому делу, но однажды пустила в душу творчество и начала организовывать семейные праздники.

Однажды знакомая попросила провести день рождения ребёнка в кругу его друзей. Меня охватило волнение – ведь это был первый опыт проведения детского коллективного мероприятия. К счастью, волнение было напрасным: праздник прошёл успешно! Главной наградой стали улыбки детей, вместе мы испытали чувство большой радости! Новый опыт в качестве детского аниматора вдохновил на дальнейшую работу и идею открыть праздничное мини-агентство.

Ольга Кинзябаева

На «Предпринимательском часе» она защитила бизнес-проект и получила денежную помощь, на которую купила игровой инвентарь, портативную аудиосистему и театральные костюмы для аниматора. Делать классные мероприятия ей помогает второе образование – учитель начальных классов – Ольга умеет писать сценарии с учётом возраста ребёнка и количества приглашённых гостей. С момента запуска своего проекта она провела более 70 мероприятий, включая детские праздники, юбилеи, свадьбы и творческие вечера.

Фото №9 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

10. Женский фитнес-зал

Гульназ Чернева из Кумертау решила полностью изменить жизнь и открыла фитнес-центр для женщин.

Я не была дружна со спортом. После замужества и вторых родов мне перестало нравиться то, как я выгляжу: обвисший живот с растяжками, постоянные отеки на лице. Всё это заставило меня взять себя в руки и привело в зал. Я поняла, что спорт может приносить радость, а не только сжигать калории, и каждый раз, когда выходила из зала, у меня возникало чувство гордости за себя.

Гульназ Чернева

Так она пришла к мысли открыть свой зал. Она арендовала маленькое помещение для очных тренировок и начала вести занятия для женщин два раза в неделю вечером после основной работы. Уходила из дома в 07:15, приходила в 22:30, еще училась в педагогическом колледже по специальности «Фитнес-тренер». В итоге Гульназ приняла решение уйти из газеты. Она открыла ИП, арендовала большое светлое помещение, получила финансовую поддержку от муниципалитета, на которое купила новое спортивное оборудование.

Фото №10 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

11. Автосервис

Максим Кузьмин из Кушнаренково работал водителем, попал под сокращение и решил не возвращаться в наем, а открыть свое дело – автосервис в гараже. Написал заявление в администрацию, защитил бизнес-план и ему выделили грант. Кузьмин купил все необходимое оборудование – балансировочный станок, автомобильный шиномонтаж, стенд для выполнения развал-схождения 3D и начал работу.

Мы бы расширились, но нет людей. Это главная проблема для меня и многих других, молодежь не хочет работать. Могу обучить желающих, дать возможность заработать. Мойку еще хочу открыть.

Максим Кузьмин
Фото №11 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

12. Арена виртуальной реальности

39-летний юрист из Сибая Станислав Иванов открыл в городе арену виртуальной реальности «Zaga-Game». Теперь можно спасти мир от пришельцев, плавать в океане, стрелять в бандитов или пройти меж двух небоскребов по доске, не покидая Сибая.

Я давно интересуюсь новыми технологиями. В Екатеринбурге впервые посетил арену виртуальной реальности. Она меня так впечатлила, что оформил франшизу.

Станислав Иванов

Администрация города помогла на всех этапах и выделила 300 000 рублей. Выделенных средств хватило на покупку дополнительного оборудования для арены, на оплату аренды помещения.

Фото №12 - Предприниматели Башкирии рассказали о господдержке при развитии бизнеса

Фото: bashinform.ru

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