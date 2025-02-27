В Башкирии на сутки пропали два рыбака

В Архангельском районе более чем на сутки пропали два рыбака. О спасении мужчин рассказали в МЧС.

К спасателям обратилась одна из жён рыбаков. Она сообщила, что её 54-летний супруг и его друг отправились рыбачить в сторону Михайловки. В какой-то момент мужчины перестали отвечать. Так как на улице было холодно, женщина решила обратиться за профессиональной помощью.

Спасатели направились по указанному месту, вышли на след снегоходов. Мужчины были найдены за водопадом Атыш в Белорецком районе. Оказалось, что у рыбаков застряли снегоходы. Они самостоятельно пережили ночь «на природе» в мороз и не пострадали.