Подросток устроил дебош в электропоезде Уфа-Оренбург

Во время следования электропоезда Уфа-Оренбург пьяный 17-летний подросток устроил дебош. Подробности рассказали в МВД.
Парень находился во втором вагоне поезда. Он распивал спиртные напитки, катался по полу и вёл себя неадекватно. Подростка задержала транспортная полиция, а на место вызвали мать парня.
Задержанный оказался студентом первого курса одного из техникумов Оренбургской области. Выяснилось, что подросток в канун своего дня рождения приобрёл через неизвестного мужчину алкоголь и начал праздновать прямо в поезде. Он отметил, что сел в электричку, сделал несколько глотков, а после не помнит своих действий.
Стражи порядка провели с подростком профилактическую беседу и привлекли нарушителя к административной ответственности. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка для дальнейшего разбирательства.
Фото: МВД по РБ.