Подросток устроил дебош в электропоезде Уфа-Оренбург

Парень находился во втором вагоне поезда. Он распивал спиртные напитки, катался по полу и вёл себя неадекватно. Подростка задержала транспортная полиция, а на место вызвали мать парня.

Задержанный оказался студентом первого курса одного из техникумов Оренбургской области. Выяснилось, что подросток в канун своего дня рождения приобрёл через неизвестного мужчину алкоголь и начал праздновать прямо в поезде. Он отметил, что сел в электричку, сделал несколько глотков, а после не помнит своих действий.