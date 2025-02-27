В Башкирии пьяный мужчина избил женщину в подъезде

В Октябрьском 36-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без причины напал на 56-летнюю женщину в подъезде дома. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии пьяный мужчина избил женщину в подъезде

Инцидент произошел на улице Кортунова. По предварительной информации, мужчина выпив спиртного, вышел из квартиры и стал приставать к соседям. В это время к своей знакомой пришла местная жительница, которая была шокирована, увидев, как незнакомец громко стучит в дверь и кричит. Не успев выразить недоумение, женщина получила несколько ударов от нападавшего.

Правоохранители задержали его по месту жительства. Виновник признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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