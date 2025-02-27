В Минземимущества Башкирии подвели итоги 2024 года

Почти 20 млрд рублей неналоговых средств заложено в региональный бюджет Министерством земельных и имущественных отношений Башкортостана. По этому показателю ведомство находится на втором месте в Приволжском федеральном округе. Об этом шла речь на заседании коллегии Министерства по итогам года.

При этом все поставленные цели в земельном и имущественном направлении уже реализованы. Все оказываемые ведомством услуги удалось оцифровать. Кроме того, в стране сохранено лидирующее положение по внедрению национальной системы пространственных данных.