В Минземимущества Башкирии подвели итоги 2024 года

Почти 20 млрд рублей неналоговых средств заложено в региональный бюджет Министерством земельных и имущественных отношений Башкортостана. По этому показателю ведомство находится на втором месте в Приволжском федеральном округе. Об этом шла речь на заседании коллегии Министерства по итогам года.
При этом все поставленные цели в земельном и имущественном направлении уже реализованы. Все оказываемые ведомством услуги удалось оцифровать. Кроме того, в стране сохранено лидирующее положение по внедрению национальной системы пространственных данных.
Помимо этого, большой объем работы идет в части помощи участникам СВО – это и предоставление земельных участков на льготных условиях, и право на отдых в санаториях региона. Планы на 2025 год – продолжать работу по всем этим направлениям.