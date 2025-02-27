Стерлитамак присоединился к арт-проекту «Дружная семья – опора России»

Стерлитамак присоединился к межрегиональному арт-проекту мастеров искусств «Дружная семья – опора России». В рамках него прошел совместный концерт городского Театра танца и солистов филармонии и татарстанского Государственного ансамбля песни и танца «Агидель».

Зрители увидели яркую и насыщенную программу двух прославленных коллективов. На сцене были известные постановки, такие как «Башкортостан», «Кумысницы», «Бурзянские джигиты», а также танцы народов мира. В исполнении солистов филармонии прозвучали популярные вокально-инструментальные композиции.