Стерлитамак присоединился к арт-проекту «Дружная семья – опора России»

Стерлитамак присоединился к межрегиональному арт-проекту мастеров искусств «Дружная семья – опора России». В рамках него прошел совместный концерт городского Театра танца и солистов филармонии и татарстанского Государственного ансамбля песни и танца «Агидель».
Зрители увидели яркую и насыщенную программу двух прославленных коллективов. На сцене были известные постановки, такие как «Башкортостан», «Кумысницы», «Бурзянские джигиты», а также танцы народов мира. В исполнении солистов филармонии прозвучали популярные вокально-инструментальные композиции.
В завершение вечера два коллектива вместе вышли на сцену и покружились в совместном «хороводе дружбы».