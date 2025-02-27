В Башкирии иностранец 20 лет назад совершил разбой, вооружившись гвоздём

В следственном комитете Башкирии рассказали о расследовании дела в отношении иностранного гражданина.
Ещё 20 лет назад в полицию обратился водитель такси, который пожаловался на разбойное нападение. Он подвозил иностранца, а, когда пришло время расплачиваться за поездку, пассажир отказался. Он приставил к шее водителя гвоздь и потребовал отдать все имеющиеся деньги и ценности. Тогда следователи смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Уфы из цыганской общины, которого не смогли поймать.
Только через 19 лет удалось задержать подозреваемого в нападении. Его нашли на территории иностранного государства с помощью сопоставления биометрических данных.
В октябре прошлого года его экстрадировали в Россию и взяли под стражу. Обвиняемый активно сотрудничал со следствием, дал подробные признательные показания. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.
Фото: СК РФ по РБ.