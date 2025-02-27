Радий Хабиров обозначил ключевые задачи развития Уфы

В Уфе в этом году планируют начать строительство Академии тенниса и Центра прогресса бокса. А в рамках благоустройства общественных пространств в столице республики приведут в порядок девять локаций. Об этом сегодня заявил глава региона. Радий Хабиров принял участие в 48-м заседании уфимского Горсовета.

2024-й для республики в связи с большим юбилеем был годом особым. Уфа отметила свой 450-летний юбилей. Это во многом стало предопределяющим в социально-экономическом развитии столицы региона. В Уфе состоялись значимые культурные, событийные мероприятия. Но главное, что в юбилейный для себя год жители столицы Башкортостана получили в подарок ряд новых объектов.

Открыли к юбилею Театр кукол, Международный дворец борьбы, Центр фехтования, первую очередь комплекса гребного слалома, Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Эти объекты были высоко оценены участниками и гостями форума «Россия – спортивная держава» с участием Президента страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С отчётом об итогах социально-экономического развития перед депутатами выступил и глава администрации Уфы. Ратмир Мавлиев отметил, что юбилейный год серьезно изменил облик столицы региона. Обновляется и внешний вид исторического центра.

О перспективах развития башкирской столицы говорил в своём выступлении и глава республики. В этом году в Уфе хотят начать строить Академию тенниса и Центра прогресса бокса. Также планируется проектирование легкоатлетического манежа с училищем олимпийского резерва. Отметил глава и необходимость модернизации Русского драмтеатра. Что касается обновления первичного звена здравоохранения, в этом году капитально отремонтируют 9 поликлиник.

Уфа должна жить по стратегии постоянных изменений в лучшую сторону. То есть каждый год в Уфе что-то должно происходить: дворы, подъезды, улучшение жилищно-коммунальной инфраструктуры, парки и т.д. Поэтому вот этой стратегии мы следуем. У нас слаженная работа и Правительства, и администрации города Уфы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня решался и вопрос присвоения ветеранам званий почетных граждан Уфы. В столице республики проживает 43 участника Великой Отечественной войны, и за каждого из них депутаты голосовали отдельно. Единогласно решили: звания «почётный гражданин» достойны все.