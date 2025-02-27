В Башкирии прошёл фестиваль «РобоФест-2025»

На дистанции умные машины. В Башкортостане прошел X Республиканский фестиваль «РобоФест». В Стерлитамак съехались около 300 школьников со всей республики. Организатором мероприятия выступил учебный центр «Толтек Плюс». Проходили состязания на базе Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий.

Соревнования проходили по нескольким направлениям. Конкурсанты должны будут собрать и запрограммировать роботов, чтобы они автономно выполняли задания: двигались по заданной траектории, передвигали предметы и преодолевали препятствия. И всё это на скорость и точность.