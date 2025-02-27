В Уфе состоялся показ короткометражки «Доставщик»

В уфимском кинотеатре «Родина» состоялся показ нового короткометражного фильма в рамках чемпионата страны «АртМастерс Регионы» – это соревнования для молодых талантливых специалистов киноиндустрии.

На суд зрителей представили картину «Доставщик», снятую на базе киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова. Это короткометражная история о курьере доставки с ДЦП, который в новогоднюю ночь должен привезти последний заказ до полуночи – от этого зависит так нужная ему премия.