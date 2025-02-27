В Башкортостане снижается смертность на дорогах

Это показатель того, что региональные власти ведут системную работу по снижению аварийности и защите жизни людей. Об этом заявил приволжский транспортный прокурор Максим Суров на встрече с Главой Башкортостана.

Важную роль играет установка видеокамер. На дорогах уже работает порядка 2 тысяч фиксирующих устройств. Эта мера себя оправдывает, поскольку влияет на культуру вождения. Раньше в дорожно-транспортных происшествиях в год погибало более 500 человек, сейчас эта цифра снизилась до 400, отметил Радий Хабиров. На ближайшем «Транспортном часе» власти также рассмотрят вопрос оснащения железнодорожных переездов видеокамерами.