Мама четырех бойцов СВО из Башкирии встретилась с сыновьями в Москве

Мама четырех участников спецоперации из Давлекановского района встретилась с сыновьями в Москве. Наталья Иванова была приглашена в столицу на концерт ко Дню защитника Отечества. Сюрпризом для нее стала встреча с сыновьями, которые защищают Родину. Многодетная мама рассказала нам, какие эмоции она испытала, увидев своих героев.

Сразу четверых бойцов Наталья встречает, еле сдерживая слезы. Увидеть сыновей на концерте ко Дню защитника Отечества в Москве она не ожидала. Героев на время оторвали от службы – самый родной человек в зале тоже стал для них сюрпризом. Песню Григория Лепса о маме слушали все вместе, а Наталья держала за руки солдат.

Сыновей у Натальи и покойного супруга Михаила пятеро. Трое с первых дней на СВО, они и ранее служили по контракту, еще один встал на защиту Родины в прошлом году. Старший из братьев – командир взвода ремроты. В одном подразделении с ним оказался и самый младший. Он командир отделения. Еще есть двойняшки – один служит в разведке, второй – в батальоне радиоэлектронной борьбы.

Один из сыновей, Дмитрий, рассказывает Владимиру Соловьеву о том, как они осваивали американскую технику. Брошенный трофей обнаружили с полным боекомплектом в болоте. Сами отремонтировали его, заменили вышедшее из строя на российские детали.

А это уже однополчанин – брат Сергей. Другому телеканалу он дал интервью об особенностях заграничного БМП «Брэдли». Каждый из четверых бойцов удостоен высоких наград – медалей Суворова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и нагрудного знака «Отважный».

Классный руководитель Ивановых – двоих близнецов и самого младшего – вспоминает: еще в детстве всех объединяла ответственность, любовь к спорту и чувство справедливости. Ее не удивляет, что выпускники встали на защиту Родины.