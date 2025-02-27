В Уфе прошла встреча участников проекта «СВОя сила»

Это программа, в которой объединились женщины, чтобы, во-первых, себя привести в состояние гармонии, спокойствия и твердо, уверенно идти по жизни дальше. Во-вторых, чтобы получить навыки, как же разговаривать с другими людьми, со своими близкими, родственниками, если вдруг в их семью пришла беда или когда их мужчины находятся на СВО.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»