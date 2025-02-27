В Уфе прошла встреча участников проекта «СВОя сила»

В Уфе состоялась встреча членов проекта поддержки семей участников специальной военной операции «СВОя сила». На мероприятии региональный координатор Каринэ Хабирова пообщалась с теми, кто потерял близких людей.

«СВОя сила» – социальный проект, который длился семь месяцев. Для участников, у кого на СВО погибли или пропали без вести родственники, проводили арт-терапию. Их также задействовали в сборе гуманитарной помощи и участии в благотворительных акциях. Помощь другим и постоянное общение с психологами помогли людям самим набраться духовных сил. По словам участников, намного легче пережить тяжелые потери и испытания вместе с единомышленниками и специалистами.

На сегодняшний день в проекте 14 регионов. Сто участников первого потока, который стартовал в октябре 2024 года, также станут наставниками для членов второго потока. Социальный проект «СВОя сила» инициирован в Башкортостане Каринэ Хабировой. Председатель попечительского совета фонда «Женское счастье» заявила, что участникам и в дальнейшем будет оказываться помощь.

Это программа, в которой объединились женщины, чтобы, во-первых, себя привести в состояние гармонии, спокойствия и твердо, уверенно идти по жизни дальше. Во-вторых, чтобы получить навыки, как же разговаривать с другими людьми, со своими близкими, родственниками, если вдруг в их семью пришла беда или когда их мужчины находятся на СВО.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ