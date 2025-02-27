В Уфе прошла встреча участников проекта «СВОя сила»

В Уфе состоялась встреча членов проекта поддержки семей участников специальной военной операции «СВОя сила». На мероприятии региональный координатор Каринэ Хабирова пообщалась с теми, кто потерял близких людей.
«СВОя сила» – социальный проект, который длился семь месяцев. Для участников, у кого на СВО погибли или пропали без вести родственники, проводили арт-терапию. Их также задействовали в сборе гуманитарной помощи и участии в благотворительных акциях. Помощь другим и постоянное общение с психологами помогли людям самим набраться духовных сил. По словам участников, намного легче пережить тяжелые потери и испытания вместе с единомышленниками и специалистами.
На сегодняшний день в проекте 14 регионов. Сто участников первого потока, который стартовал в октябре 2024 года, также станут наставниками для членов второго потока. Социальный проект «СВОя сила» инициирован в Башкортостане Каринэ Хабировой. Председатель попечительского совета фонда «Женское счастье» заявила, что участникам и в дальнейшем будет оказываться помощь.