В Башкирии на затороопасных участках рек начали взрывать лёд

В Башкортостане на реках начали взрывать лёд на затороопасных участках. Первые такие работы спасатели и военные провели в Чишминском районе, неподалеку от села Петряево, с целью минимизировать последствия весеннего паводка.
Тонны льда и килограммы тротила взмыли в воздух. Они устремляются в небо на высоту многоэтажного дома. И всё это ради того, чтобы расчистить реку Уршак от ледяного затора, предотвратить подтопление населенных пунктов, сохранить жизни и имущество местных жителей.
Таким одиночным взрывом солдаты и офицеры оценили обстановку на реке. По расчётам военных инженеров, на Уршак понадобилось 75 килограммов тротила и около километра саперного полевого провода. Подготовка занимает несколько часов, ведь спешка – это главный враг сапёра.
Военные изготавливают такой заряд: он состоит из тротиловых шашек весом от 200 до 400 граммов. Затем его опускают под лёд. Главное – находиться подальше от места взрыва, на расстоянии до 200 метров.
Уже много лет военнослужащие гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа приходят на помощь спасателям в Башкортостане.
К взрывным работам в Башкортостане приступили раньше положенного времени из-за аномально тёплой зимы.
Свою лепту внесли и башкирские спасатели. С помощью мотобуров они подготовили площадку на льду реки. Толщина поверхности – 45 сантиметров. В отличие от коллег, Тимур Латыпов сегодня в водолазном костюме и с верёвочной страховкой.
Тем более в зоне подтопления в этом году могут оказаться более 300 населенных пунктов республики. В группу риска попадают свыше 80 тысяч жителей региона. Специальные службы не только следят за развитием ситуации на реках и водоемах, но и прорабатывают различные сценарии. Помочь жителям Башкортостана готовы прийти 15 тысяч спасателей.