В Башкирии на затороопасных участках рек начали взрывать лёд

В Башкортостане на реках начали взрывать лёд на затороопасных участках. Первые такие работы спасатели и военные провели в Чишминском районе, неподалеку от села Петряево, с целью минимизировать последствия весеннего паводка.

Тонны льда и килограммы тротила взмыли в воздух. Они устремляются в небо на высоту многоэтажного дома. И всё это ради того, чтобы расчистить реку Уршак от ледяного затора, предотвратить подтопление населенных пунктов, сохранить жизни и имущество местных жителей.

Таким одиночным взрывом солдаты и офицеры оценили обстановку на реке. По расчётам военных инженеров, на Уршак понадобилось 75 килограммов тротила и около километра саперного полевого провода. Подготовка занимает несколько часов, ведь спешка – это главный враг сапёра.

Военные изготавливают такой заряд: он состоит из тротиловых шашек весом от 200 до 400 граммов. Затем его опускают под лёд. Главное – находиться подальше от места взрыва, на расстоянии до 200 метров.

Уже много лет военнослужащие гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа приходят на помощь спасателям в Башкортостане.

На основании указания командующего Центрального военного округа, группой подрывных работ 12-й отдельной инженерной бригады проводятся практические занятия с целью подготовки к предстоящим мероприятиям по проведению взрывных работ в период весеннего половодья на территории Республики Башкортостан. Данные работы будут проводиться с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций. Рустем Низамов, начальник штаба 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады

К взрывным работам в Башкортостане приступили раньше положенного времени из-за аномально тёплой зимы.

Все мы знаем, что температура была ближе к нулю и были положительные температуры в начале февраля. Лёд более тонкий, и местами были промерзания. В этом году ожидаем более ранний весенний паводок. Ильгиз Фаррахов, заместитель начальника аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Свою лепту внесли и башкирские спасатели. С помощью мотобуров они подготовили площадку на льду реки. Толщина поверхности – 45 сантиметров. В отличие от коллег, Тимур Латыпов сегодня в водолазном костюме и с верёвочной страховкой.

Всё может произойти, местами тонкий лёд, чтобы в случае чего страхующий мой товарищ как бы меня вытянул, а костюм требуется для того, чтобы я не ушёл под воду. Тимур Латыпов, сотрудник Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям