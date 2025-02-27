ЖХК «Агидель» на первом месте подходит к завершению регулярки

Женская хоккейная команда «Агидель» на первом месте подходит к завершению регулярного чемпионата. Сегодня уфимские девушки на своей площадке переиграли «Сборную Свердловской области» со счетом 7:0. До завершения регулярки башкирской команде осталось провести два матча. Как «Агидель» провела первую часть сезона и как готовится к плей-офф?

Уфимская «Агидель» – настоящая гордость башкирского хоккея. Команда пять раз становилась чемпионом России. Однако в прошлом сезоне подтвердить звание сильнейшей команды не удалось. В полуфинале последовало поражение от будущего чемпиона – «Динамо-Невы» из Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате между основными претендентками идет очень упорная борьба. Но с большой долей вероятности «Агидель» не уступит первое место. Ведь впереди остались только игры с безнадежным аутсайдером – командой СКСО.

Для нас это принципиально. Это показатель того, что мы на протяжении всего сезона держим уровень. Несмотря на то, что некоторые команды снисходительно относятся к регулярному чемпионату, мы от ножа играем каждый матч и показываем результат. Елизавета Роднова, нападающий ЖХК «Агидель»

Плей-офф «Агидель» начнет сразу со стадии полуфинала. Уфимским девушкам придется ждать еще месяц – до конца марта. К такому календарю приходится привыкать. Длительные периоды без матчей сменяются интенсивными отрезками, когда нужно провести несколько игр подряд.

Идет разрыв в чемпионате. Только сыграли, и опять месяц перерыв. Это немного отдает отпечаток. Ты вроде в игре, но эти перерывы сбивают. Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»

Силы основных претенденток на чемпионство примерно равны. «Агидель» лишь на два очка опережает «Динамо-Неву», на три – нижегородское «Торпедо» и на четыре – «Бирюсу» из Красноярска. Так что соперник в полуфинале в любом случае будет серьезным.

Всех соперников нужно уважать и ко всем готовиться. Потому что на нас все настраиваются очень сильно. С нами всегда все заряженные. Нет такого, что на нас недонастрой. Вот и мы должны на всех настраиваться одинаково. Анна Свиридова, защитник ЖХК «Агидель»