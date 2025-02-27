ЖХК «Агидель» на первом месте подходит к завершению регулярки

Женская хоккейная команда «Агидель» на первом месте подходит к завершению регулярного чемпионата. Сегодня уфимские девушки на своей площадке переиграли «Сборную Свердловской области» со счетом 7:0. До завершения регулярки башкирской команде осталось провести два матча. Как «Агидель» провела первую часть сезона и как готовится к плей-офф?
Уфимская «Агидель» – настоящая гордость башкирского хоккея. Команда пять раз становилась чемпионом России. Однако в прошлом сезоне подтвердить звание сильнейшей команды не удалось. В полуфинале последовало поражение от будущего чемпиона – «Динамо-Невы» из Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате между основными претендентками идет очень упорная борьба. Но с большой долей вероятности «Агидель» не уступит первое место. Ведь впереди остались только игры с безнадежным аутсайдером – командой СКСО.
Плей-офф «Агидель» начнет сразу со стадии полуфинала. Уфимским девушкам придется ждать еще месяц – до конца марта. К такому календарю приходится привыкать. Длительные периоды без матчей сменяются интенсивными отрезками, когда нужно провести несколько игр подряд.
Силы основных претенденток на чемпионство примерно равны. «Агидель» лишь на два очка опережает «Динамо-Неву», на три – нижегородское «Торпедо» и на четыре – «Бирюсу» из Красноярска. Так что соперник в полуфинале в любом случае будет серьезным.
Сейчас уфимки работают над тем, чтобы подойти к плей-офф в наилучшей форме. «Агидели» предстоит выдержать нелегкое испытание. С этого сезона серии на вылет будут проходить до четырех побед.