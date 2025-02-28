В Башкирии прошёл волейбольный турнир памяти Ирека Кадаева

В деревне Янтышево Хайбуллинского района прошел волейбольный турнир памяти уроженца села Ирека Абдулхаковича Кадаева. Он погиб при исполнении воинского долга на Северном Кавказе и был награжден орденом Мужества посмертно.

Юноша занимался лыжным спортом и легкой атлетикой. Позже стал заниматься в волейбольной секции. Турнир в память о воине проводится с 2001 года. Он начался с возложения цветов и венков к мемориальной доске Ирека Кадаева и минуты молчания в память об участниках Великой Отечественной войны.