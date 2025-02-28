В Башкирии на трассе Р-240 произошло массовое ДТП

На трассе Р-240 Уфа – Оренбург произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. Инцидент случился на 158-м километре дороги, недалеко от деревни Рамадановка Мелеузовского района. По информации МЧС, погибших нет. Предварительно, травмы получили два человека, им оказали медицинскую помощь.

Причины аварии выясняют сотрудники ГАИ. Сейчас движение организовано в реверсивном режиме по одной полосе.

В ведомстве отметили, что с 146-го по 170-й километр введены временные ограничения движения для всех транспортных средств из-за неблагоприятных погодных условий.