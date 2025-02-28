В Уфе перед судом предстанет мужчина, который избил школьниц

Напомним, 17 февраля в доме по улице Зорге пьяный мужчина увидел, как 15-летняя девочка выходит из одной из квартир, и попытался ворваться к ней. В помещении находились ещё две 14-летние девочки, которые попытались дать уфимцу отпор, но мужчина ударил школьниц. Шум услышали соседи, которые и остановили хулигана. Мужчина вступил в конфликт и с прибывшими полицейскими.