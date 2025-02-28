В Уфе на «Инвестчасе» одобрили новые проекты в промышленности и социальной сфере

Новые инициативы в промышленности и социальной сфере. Уфимский мясоконсервный комбинат намерен увеличить производственные мощности и создать три десятка новых рабочих мест. Об этом руководство доложило на заседании «Инвестчаса» в правительстве.

На модернизацию направят 225 млн рублей. Работы должны завершить до 2027 года. Инвестору возместят часть затрат на приобретение оборудования. Статус приоритетного получил и проект строительства в уфимском районе растворобетонного узла и производственного комплекса по выпуску бетона. Власти окажут помощь в приобретении земли. Участок предоставят и для организации центра бытового обслуживания в микрорайоне Инорс, где планируют разместить офис МФЦ, парикмахерскую и магазины товаров первой необходимости.