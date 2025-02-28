В Уфе обсудили вопросы развития исламского банкинга

Деньги по нормам шариата. В Уфе обсудили вопросы развития партнерского финансирования. Речь о так называемом исламском банкинге, в котором установлены собственные правила, в том числе и запрет на проценты по кредитам.

Говорили о ключевых принципах и преимуществах такого рода операций. Как отметила исполняющая обязанности министра финансов Башкортостана Светлана Малинская, интерес к партнерскому финансированию растёт как со стороны тех, кто предлагает свои услуг, так и со стороны получателей.