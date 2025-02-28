В Минэкологии Башкирии подвели итоги работы за 2024 год

Сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей и при этом не навредить окружающей среде. Таково приоритетное направление деятельности Минэкологии региона. В ведомстве подвели итоги работы за 2024 год.

Были реализованы мероприятия в рамках трех федеральных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Кроме того, на 200 млн рублей выросла сумма поступивших в бюджет налогов от добычи полезных ископаемых. Задача на 2025 год – улучшить показатели финансового менеджмента.