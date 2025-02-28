В Уфе столкнулись три иномарки: есть пострадавшие

В Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадали мужчина и двое детей. Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, утром 27 февраля 33-летний водитель «Субару Форестер», двигаясь по набережной реки Уфы в сторону улицы Новоженова, столкнулся во встречную «Киа К-5». От удара «Киа» продолжила движение и столкнулась с «Хендай Солярис», следовавшим в том же направлении.
В результате аварии пострадали 36-летний водитель «Kia» и двое его пассажиров— 12-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы. После оказания необходимой помощи их отпустили.
В настоящее время проводится расследование по данному инциденту.
Фото: ГАИ Уфы.