В Уфе столкнулись три иномарки: есть пострадавшие

В Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадали мужчина и двое детей. Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, утром 27 февраля 33-летний водитель «Субару Форестер», двигаясь по набережной реки Уфы в сторону улицы Новоженова, столкнулся во встречную «Киа К-5». От удара «Киа» продолжила движение и столкнулась с «Хендай Солярис», следовавшим в том же направлении.