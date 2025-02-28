Врачи Уфы спасли зрение женщины

Врачи микрохирургического отделения глаза больницы №8 в Уфе спасли органы зрения пациентки.
В медицинское учреждение женщина поступила с жалобами на резкое снижение зрения, сильную боль и ощущение инородного тела в левом глазу. Врачи диагностировали у пациентки глубокую язву роговицы с образованием отверстия.
Команда офтальмологов оперативно провела сложную операцию: они закрыли язву роговицы трансплантатом. На следующий день пациентке была установлена лечебная контактная линза. А уже через три дня женщину выписали с заметным улучшением. Спустя три месяца трансплантат успешно прижился – сейчас угрозы потери глаза больше нет.
Фото: министерство здравоохранения РБ.