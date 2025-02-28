Врачи Уфы спасли зрение женщины

Команда офтальмологов оперативно провела сложную операцию: они закрыли язву роговицы трансплантатом. На следующий день пациентке была установлена лечебная контактная линза. А уже через три дня женщину выписали с заметным улучшением. Спустя три месяца трансплантат успешно прижился – сейчас угрозы потери глаза больше нет.