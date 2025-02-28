В Башкирии два брата устроили опасные игры на железной дороге

В Иглинском районе в транспортную полицию поступило несколько сообщений об опасных ситуациях на железной дороге.
Так, машинист грузового поезда сообщил, что на перегоне «Иглино-Тавтиманово» применил экстренное торможение, так как заметил на путях дерево. Ему пришлось выйти из поезда и убрать препятствие.
Вскоре в полицию поступило сообщение об опасных играх подростков. Машинист сообщил, что видел, как дети ходят по рельсам, ложатся на них и отбегают в последний момент.
Через день в полицию обратился диспетчер уфимской дистанции сигнализации, централизации и блокировки и сообщил, что на станции Иглино у светофора разбита линза зеленого огня.
Выяснилось, что вандализмом занимаются два брата 10 и 12 лет, которые проживают и учатся в Иглино. Отец за их поступки ответил по административной статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Материалы передали и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства, в территориальное ОВД и школу. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками и их родителями беседу о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и недопустимости вмешательства в его работу.