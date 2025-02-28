В Уфе осудят мужчину за похищение и избиение человека

По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2019 года, когда мужчина вместе с двумя сообщниками потребовал у своего знакомого деньги, ссылаясь на некачественно выполненный ремонт автомобиля. Злоумышленники избили жертву, посадили в машину и вывезли в лес. По дороге они отобрали у него деньги, телефон и обручальное кольцо. В лесу они продолжили нападение, в итоге пострадавший передал им телевизор.