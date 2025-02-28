В Башкирии 4-летний ребенок пострадал, катаясь на тюбинге

В Баймакском районе произошёл несчастный случай. 4-летний ребёнок пострадал, катаясь на тюбинге.

Фото №1 - В Башкирии 4-летний ребенок пострадал, катаясь на тюбинге

Инцидент произошёл 1 января. Семья арендовала тюбинг на базе отдыха для катания на трассе. Сотрудники площадки пустили на один тюбинг двух детей без сопровождения взрослых. Из-за нарушения правил эксплуатации канатной дороги по достижении вершины горы тюбинг автоматически не отцепился, и малолетний ребёнок оказался зажат между элементами конструкции. Малыш получил травмы, которые оценили как вред здоровью средней тяжести. Ребёнку попыталась помочь случайная женщина, но сама потеряла фалангу пальца.

Ведётся расследование.

Фото: СК РФ по РБ. 

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии