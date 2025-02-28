В Башкирии расследуют смерть новорождённого в больнице

Инцидент произошёл ещё в 2022 году. В декабре родители малыша обратились в больницу, так как заметили ухудшение здоровья ребёнка. Сотрудники медучреждения направили их в поликлинику по месту жительства. В тот же день состояние малыша стало критическим. Семья обратилась в скорую помощь. Бригада госпитализировала полуторамесячного малыша. Ребёнка направили в реанимационное отделение, но через несколько дней он скончался.