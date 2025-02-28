В Башкирии зарегистрировали совместное с Минским автозаводом предприятие

В Уфе зарегистрировали новое предприятие «Территория развития электротранспорта МАЗ – УТТЗ». Представителей Минского автозавода и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода принял глава республики. Радий Хабиров отметил, что если раньше УТТЗ собирал буквально единицы электромашин, сейчас уфимские троллейбусы занимают 40% российского рынка.

За два года работы совместно выпущено уже 700 троллейбусов. Инвестиции в новый проект предполагаются в объёме порядка 1,6 млрд руб. Новое производство будет размещено рядом с индустриальным парком «Уфимский» в рамках ОЭЗ «Алга». Срок строительства производственного комплекса составляет два года.

Сегодня очень важное событие для промышленности Беларуси и Башкортостана, к которому мы долго шли. Успешный опыт нашего сотрудничества стал основой для создания совместного предприятия. Если вспомнить историю взаимодействия вашего холдинга с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, то раньше собирали буквально единицы троллейбусов. А сегодня выпускаемый нами электротранспорт занимает 40 процентов российского рынка новых троллейбусов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Гендиректор предприятия «МАЗ» также отметил важность сотрудничества с Башкортостаном и подчеркнул, что тесное взаимодействие с республикой привело к значительным результатам. Валерий Иванкович поделился планами дальнейшего сотрудничества с Башкортостаном, выделив два ключевых направления работы. Первое – это перспективы сотрудничества в рамках действующих производственных мощностей с возможностью выхода на новую строительную площадку. Он отметил, что рассматривает организацию нового технологического витка, вовлечение башкирских предприятий в процесс локализации, что позволит создать более современный продукт. Второе направление – это развитие сервисного центра.