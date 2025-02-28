В Уфе стартовал IV форум «СМАРТ-садовод»

В 2025 году на господдержку СНТ планируется направить 223 млн рублей. Больше половины суммы пойдет на ремонт подъездных дорог. Об этом заявили на форуме «СМАРТ-садовод», который прошел в Уфе. Радий Хабиров поручил муниципальным чиновникам активнее работать с дачниками, помогая решать задачи. Глава республики также напрямую пообщался с председателями садов, выслушав проблемы. Как за последние четыре года изменилась ситуация в этом секторе?

По инициативе главы деловая программа форума началась на час раньше намеченного времени и прошла в формате прямого диалога. В одном зале собрались председатели республиканских СНТ и представители органов власти всех уровней.

Нам, безусловно, очень важно услышать, какие темы вас волнуют. Потому что все наши приоритеты в поддержке садоводства мы определяем, исходя из ваших потребностей и запросов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров, в частности, пообещал передать в прокуратуру информацию о приватизации земли в одном из СНТ. По словам жителей, участок площадью 30 соток незаконно занял новый владелец, который к тому же перекрыл доступ к озеру. Люди также жаловались на некачественно сделанные дороги к садам, проблемы при передаче электросетей в энергокомпании и казусы с двойным налогообложением. Каждую конкретную историю Радий Хабиров взял на контроль, а также поручил Минсельхозу проводить тематические встречи не реже раза в квартал.

За проблемы садоводов власти плотно взялись четыре года назад. Форум «СМАРТ-садовод» – как контрольная точка, где обсуждают, куда двигаться дальше. За три года на поддержку СНТ выделили 576 млн рублей. Средства пошли на ремонт дорог, установку электросчетчиков, обустройство мусорных площадок, возмещение затрат на ремонт систем водоснабжения и пожаротушения. Улучшения затронули почти 500 садовых товариществ.

Большую работу провели и в части догазификации садовых товариществ. Совместно с «Газпромом» организовали инвентаризацию домов, которые вошли в план-график программы до 2026 года. В списке 63 сада в восьми муниципалитетах. Вот и в рамках форума Радий Хабиров дал старт работе еще одного газопровода в садах «УМПО» Калининского района Уфы.

Благодаря газопроводу голубое топливо могут получить хозяева более 440 существующих и строящихся домовладений. Первыми стала семья Фана и Дании Бакировых, которые живут в садах круглогодично. До подключения к газу они отапливали свой дом электричеством, а это около 8,5 тыс. рублей в месяц. С переходом на природное топливо траты сократятся почти в 3,5 раза.

Живем мы здесь уже пять лет, мы очень хотели провести газ. Сейчас у нас есть газ. Электроснабжение очень дорогое, конечно. Сбылась наша мечта, что газ провели. Намного экономнее нам теперь. Каждый выходные к нам внуки и внучки приезжают. Мы будем все печь в духовке. Всё будет комфортно. Дания Бакирова, жительница СНТ

Догазификация проводится в газифицированных населенных пунктах, где уже есть внутригородские или внутрипоселковые сети, и проложить трубы требуется только до границ участков. Эту процедуру проводят бесплатно.

Всего по Республике Башкортостан заключено более 70 тысяч договоров на догазификацию, т.е. доведение до границ земельных участков без взимания платы. Из них 68 тысяч договоров уже исполнены, т.е. газопроводы доведены до границ земельных участков, и 58 тысяч домовладений уже пользуются газом. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Система господдержки садоводов в Башкортостане – одна из лучших в стране. За четыре года количество направлений поддержки увеличили с 5 до 14. Всего в регионе 1,5 тысячи товариществ. По этому показателю республика шестая в стране. Участки имеет каждый восьмой житель.

Власти готовы оказывать поддержку конкретным СНТ, но важно, чтобы сами садоводы навели в них порядок. Речь, в частности, о документах. Нужно ставить на учёт участки, постройки, сети и дороги. Ведь по закону власти не могут выделять средства в никуда.

В помощь садоводам и цифровые технологии. Башкортостан – единственный регион, где создали электронную информационную систему, которая призвана помочь председателям СНТ. Система упрощает проведение собраний, учет использованной электроэнергии и воды, а также ведение финансов. Всё это можно делать и с помощью смартфона.

Именно на плечи председателей и членов правления СНТ ложится самая сложная работа. Радий Хабиров предложил продумать для них систему наград, чтобы поднять престиж. Своеобразной мерой поощрения вот уже второй год подряд становится и грант в полмиллиона рублей, который вручают самым деятельным представителям товариществ.