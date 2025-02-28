Боец бронегруппы из Башкирии: «Экипаж работает слаженно»

С первых дней вместе. В бронегруппе башкирского батальона имени Героя России Александра Доставалова служит экипаж, сформированный с момента создания подразделения. Боевые задачи наши земляки выполняют на современных БМП-3. Машина надежная, говорят добровольцы. В этом убедился наш военный корреспондент Азат Садреев.

С первого дня формирования батальона Александра Доставалова доброволец с позывным «Саид» вошел в состав подразделения. С тех пор служит механиком-водителем БМП-3, на которой вместе со своим экипажем проехал весь Донбасс. Говорит, машина надежная и универсальная, позволяет выполнять самые разные боевые задачи.

Работаем с зарытых огневых позиций. Заходим в составе штурмов, завозим пехоту. Работаем по прямой наводке и также по отдалённости. Максимальная дальность – 6,5 км. Нас корректируют, и по корректировке экипаж работает слаженно, без нареканий. позывной «Саид»

Корректировку получает наводчик боевой машины. Позывной «Чикаго» взял по названию своей малой Родины – Чекмагушевского района. В армии служил танкистом, на гражданке работал трактористом. Поэтому без проблем освоил и БМП.

Моя задача – наводится на цель, на противника. Операторы БПЛА мне дают точные координаты. После этого я произвожу выстрел. Потом они подтверждают точное попадание. Перезаряжаюсь и снова туда стреляю, пока не уничтожу цель. позывной «Чикаго»

«Саид» и «Чикаго» работают в одном экипаже с первого дня, живут в одном блиндаже. Уже стали боевыми братьями и понимают друг друга с полуслова. Слаженные действия неоднократно спасали не только их жизни, но и десанта.

Это было 4 августа 2024 года. Выехали работать в 6 утра. Навелись, ждали команду работать. Но по нам прилетел FPV. Слава богу, все остались живы, и БМП некритично пострадал. Успел вывести машину с поля. позывной «Саид»

Командир бронегруппы батальона Доставалова с позывным «Оскар» годится многим своим подчинённым в сыновья. Но за боевой опыт и мужество пользуется авторитетом среди сослуживцев. Глава Башкортостана Радий Хабиров во время рабочей поездки на Донбасс лично вручал ему республиканскую награду. В своих ребятах уверен, говорит «Оскар», они не подведут.

Здесь можно сказать на 100 процентов. Каждый штурм, несколько поселков брали. И все заходили, никто назад не уходил. И на «бэхах» заходили пацаны и пешком, грубо говоря. Тяжело было, но мы своего добивались всё равно. позывной «Оскар»

Позывные есть не только у добровольцев, но и у каждой боевой машины. Свою БМП «Саид» назвал «Элечкой», в честь жены Эльвиры. Перед очередным боевым выездом, пользуясь случаем, успевает передать ей привет.