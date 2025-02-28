Боец бронегруппы из Башкирии: «Экипаж работает слаженно»

С первых дней вместе. В бронегруппе башкирского батальона имени Героя России Александра Доставалова служит экипаж, сформированный с момента создания подразделения. Боевые задачи наши земляки выполняют на современных БМП-3. Машина надежная, говорят добровольцы. В этом убедился наш военный корреспондент Азат Садреев.
С первого дня формирования батальона Александра Доставалова доброволец с позывным «Саид» вошел в состав подразделения. С тех пор служит механиком-водителем БМП-3, на которой вместе со своим экипажем проехал весь Донбасс. Говорит, машина надежная и универсальная, позволяет выполнять самые разные боевые задачи.
Корректировку получает наводчик боевой машины. Позывной «Чикаго» взял по названию своей малой Родины – Чекмагушевского района. В армии служил танкистом, на гражданке работал трактористом. Поэтому без проблем освоил и БМП.
«Саид» и «Чикаго» работают в одном экипаже с первого дня, живут в одном блиндаже. Уже стали боевыми братьями и понимают друг друга с полуслова. Слаженные действия неоднократно спасали не только их жизни, но и десанта.
Командир бронегруппы батальона Доставалова с позывным «Оскар» годится многим своим подчинённым в сыновья. Но за боевой опыт и мужество пользуется авторитетом среди сослуживцев. Глава Башкортостана Радий Хабиров во время рабочей поездки на Донбасс лично вручал ему республиканскую награду. В своих ребятах уверен, говорит «Оскар», они не подведут.
Позывные есть не только у добровольцев, но и у каждой боевой машины. Свою БМП «Саид» назвал «Элечкой», в честь жены Эльвиры. Перед очередным боевым выездом, пользуясь случаем, успевает передать ей привет.
За время специальной военной операции БПМ-3 вновь показала свои лучшие качества. Увеличенная дальность стрельбы, улучшенная броня. По словам доставаловцев, бронемашина не раз помогала выполнять самые сложные задачи. И еще поможет осуществить мечту – после окончания СВО проехать на них на Параде Победы.