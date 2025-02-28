Жители Октябрьского подготовили к отправке гумпомощь для бойцов СВО

В Октябрьском подготовили к отправке на СВО очередной гуманитарный конвой. Груз формировали по запросам военнослужащих. В его составе – автомобили, запчасти, стройматериалы, печи, маскировочные сети, рабица, детекторы БПЛА, оборудование системы радиоэлектронной борьбы, теплые вещи, перевязочные материалы и средства гигиены.

Горожане уже в 21-й раз принимают участие в сборе гумпомощи военным. В их числе и казаки. Они подготовили операционный хирургический полевой стол.