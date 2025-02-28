В Чишминском районе проводят взрывные работы на реке Уршак

В Чишминском районе проводят плановые взрывные работы вблизи деревни Сабурово на реке Уршак. Все это делают для ослабления ледового покрова и безаварийного прохождения половодья. В республике на контроле находится 67 затороопасных участков в 27 муниципальных образованиях.

Подрыв чаще всего проводят в местах, где лед толще всего, а также там, где реки сужаются или резко меняют русло. Кроме того, измельчение проводят в районе мостов, чтобы снизить давление на опоры.