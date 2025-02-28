Для мусульман Башкирии начался священный месяц Рамадан

Сегодня у мусульман начался священный месяц Рамадан. В этом году он продлится до 29 марта. На протяжении этого времени верующим необходимо соблюдать строгий пост: от рассвета до захода солнца воздерживаться от принятия пищи и воды.
Послабления даются для детей, беременных и кормящих матерей, пожилых и больных людей. Во время поста они допустимы и для солдат, исполняющих свой воинский долг. Также необходимо посвятить время добрым делам и благотворительности, избавиться от негативных мыслей и вредных привычек. Завершится пост праздником Ураза-байрам.