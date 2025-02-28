ХК «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» по буллитам

«Салават Юлаев» отправился в турне по Дальнему Востоку. Сегодня уфимцы провели встречу с «Адмиралом». В первой двадцатиминутке команды обменялись голами. У «Салавата» отличился Джошуа Ливо, реализовав большинство.

В середине второго игрового отрезка Нэйтан Тодд вывел уфимцев вперед. На 12-й минуте заключительного периода Владислав Ефремов забил третий гол для «Салавата», но судьи его не засчитали.