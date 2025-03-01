Семья из Башкирии рассказала о традициях поста в Рамадан

У мусульман начался строгий пост. Он продлится до 29 марта. Воздерживаться от пищи верующим необходимо от рассвета до заката. Послабления даются для детей, беременных и кормящих матерей, пожилых и больных людей. Во время поста они допустимы и для солдат, исполняющих свой воинский долг.
В этой семье молельные коврики расстилают и для малышей. Всех сур они еще не знают, но это не повод пропустить намаз. Рифат Ракаев говорит, священного месяца Рамадан они ждут как главный праздник. Поститься он сам начал еще в 8-м классе. Любовь к мусульманским обычаям и праздникам прививают и каждому из пятерых детей в семье.
Пробовала поститься еще в детстве и супруга Рифата — Рамиля. А уже больше 10 лет выдерживает весь срок пищевых ограничений. По опыту знают, что лучше есть утром и вечером, чтобы весь день не чувствовать голод.
Месяц Рамадан продлится до 29 марта. На протяжении этого времени верующим необходимо соблюдать строгий пост: от рассвета до захода солнца воздерживаться от принятия пищи и воды. Страдающие хроническими заболеваниями, беременные и кормящие женщины, пожилые и бойцы на передовой могут не держать уразу, если питание им необходимо для поддержания здоровья. Однако для тех, кто не может держать уразу временно, но хочет, можно перенести пост.
Кормить одного обездоленного в течение месяца приравнивается к посту. Но держать уразу — это не только про голод. Вернее, вовсе не о нем. Это период духовного очищения, укрепления веры и переосмысления своей жизни. И время добрых дел, которые засчитаются верующему кратно.