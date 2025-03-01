Семья из Башкирии рассказала о традициях поста в Рамадан

У мусульман начался строгий пост. Он продлится до 29 марта. Воздерживаться от пищи верующим необходимо от рассвета до заката. Послабления даются для детей, беременных и кормящих матерей, пожилых и больных людей. Во время поста они допустимы и для солдат, исполняющих свой воинский долг.

В этой семье молельные коврики расстилают и для малышей. Всех сур они еще не знают, но это не повод пропустить намаз. Рифат Ракаев говорит, священного месяца Рамадан они ждут как главный праздник. Поститься он сам начал еще в 8-м классе. Любовь к мусульманским обычаям и праздникам прививают и каждому из пятерых детей в семье.

Пробовала поститься еще в детстве и супруга Рифата — Рамиля. А уже больше 10 лет выдерживает весь срок пищевых ограничений. По опыту знают, что лучше есть утром и вечером, чтобы весь день не чувствовать голод.

Месяц Рамадан продлится до 29 марта. На протяжении этого времени верующим необходимо соблюдать строгий пост: от рассвета до захода солнца воздерживаться от принятия пищи и воды. Страдающие хроническими заболеваниями, беременные и кормящие женщины, пожилые и бойцы на передовой могут не держать уразу, если питание им необходимо для поддержания здоровья. Однако для тех, кто не может держать уразу временно, но хочет, можно перенести пост.