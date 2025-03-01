Радий Хабиров принял участие в гуляниях на Масленицу

Глава республики даже испёк блин, который затем продали на благотворительном аукционе. В башкирской столице празднования прошли на разных площадках города, а ключевое — на площади перед Горсоветом.

Проводы зимы прошли с большим размахом. Даже глава республики в фартуке и со сковородкой в руках не упустил возможность испечь символ праздника. И блин вышел совсем не комом. Его затем продали на аукционе. Средства пойдут на благотворительность — в помощь бойцам на передовой.

Свои кулинарные таланты показал и мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Его блин также пошел в копилку благотворительной выручки.

Главная уфимская масленица прошла на площади Ленина перед горсоветом. Здесь все атрибуты праздника: не только блины, но и чучела, а также ярмарка с ручными поделками. Средства от продажи также пойдут на благотворительность. Один из сувениров приобрел и глава республики.

Несмотря на то, что праздник корнями уходит в язычество, в наше время он стал по-настоящему объединяющим для представителей разных конфессий. Вот и на площадке — палитра культур. Здесь можно увидеть и древнерусских богатырей, и Робин Гуда, и, конечно же, скоморохов, которые стали своеобразным символом гуляний.

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от празднования Пасхи. Недельные гуляния предваряют начало Великого поста у православных, а в этом году по времени событие совпало с началом месяца Рамадан у мусульман.

Чудесный праздник, здорово, что есть такие праздники. У нас, знаете, в республике сегодня первый день священного месяца Рамадан. И сегодня Масленица. Вот в такой многонациональной республике мы так дружно живём и подпитываем друг друга представлениями о добре настоящем, хорошем. Поэтому праздники нужны, и спасибо городу — они организовали — огромное количество детей. Потому что не всё же говорить о сложностях. Людям нужны праздники. Будем их делать, тем более всё развивается, слава Богу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан