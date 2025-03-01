В Уфе состоится премьера спектакля «Дядя Ваня»

Башкирский драмтеатр им. Мажита Гафури готовится к премьере нового спектакля. Знаменитую пьесу «Дядя Ваня» Антона Чехова зрители смогут увидеть в новой интерпретации. Герои существуют вне определенного временного отрезка и смотрят со стороны на свои судьбы. Режиссером выступает Степан Пектеев из Санкт-Петербурга. Постановка в Уфе — часть большого проекта театров Башкортостана и Марий Эл.

Каждое движение и оттенок мимики должны передавать эмоции героя не меньше, чем слова, и при этом создавать саму гнетущую атмосферу. Режиссер Степан Пектеев впервые работает с театральным коллективом в Башкортостане. И высоко оценивает уровень актеров. Сама постановка будет не в классическом виде, а арт-хаусном. Акцент больше делается на внутреннюю борьбу и переживания персонажей.

Репетиции идут с середины января. В первую очередь все проходки и подача каждого персонажа были отработаны на русском языке, сейчас актеры приступают к работе на башкирском — на нем и будет спектакль. Параллельно готовятся декорации.

Отдельная составляющая — музыка. Композиции создали в кинематографичном стиле. Здесь не будет явно слышно отдельных инструментов, при этом мелодии будут создавать атмосферу разных эмоций. Звук будет «гулять» по кругу, создавая единство зала и сцены.