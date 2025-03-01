В Уфе стартовала Корпоративная Спартакиада «Трудовые резервы»

Открытие состоялось на стадионе «Динамо». На первом этапе коллективы организаций Башкортостана и соседних регионов будут бороться за победу в восьми видах спорта. Соревнования по плаванию, шашкам, шахматам, нардам, дартсу, пулевой стрельбе, баскетболу и волейболу пройдут на главных спортивных сооружениях Уфы.

Всего на Спартакиаде будет четыре этапа. Она продлится до 17 мая. Впервые региональные соревнования состоялись в прошлом году и собрали две с половиной тысячи участников. Победители представляли республику на Всероссийском летнем корпоративном фестивале «Трудовые резервы».