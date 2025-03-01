Каратистки из Башкирии завоевали медали на турнире в ОАЭ

Башкирские каратисты завоевали медали на международном турнире. В Объединенных Арабских Эмиратах Аида Бикметова принесла в копилку сборной золото, а София Маннанова добилась бронзовой награды. Сейчас спортсмены продолжают готовиться уже к следующим соревнованиям. В этом году предстоит показать свои силы в Каире на чемпионате мира, а также в Ереване на европейском первенстве.
На следующие соревнования некоторые спортсмены поедут уже в новом статусе. Приказом Министерства спорта России Эрнест Шарафутдинов стал заслуженным мастером спорта. Он победитель и призер многих международных турниров, обладатель бронзы чемпионата мира. Завоевал серебро на недавних соревнованиях в Кипре. Высокого звания удостоился и его наставник Николай Балабанов. Он стал заслуженным тренером России.