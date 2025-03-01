Каратистки из Башкирии завоевали медали на турнире в ОАЭ

Башкирские каратисты завоевали медали на международном турнире. В Объединенных Арабских Эмиратах Аида Бикметова принесла в копилку сборной золото, а София Маннанова добилась бронзовой награды. Сейчас спортсмены продолжают готовиться уже к следующим соревнованиям. В этом году предстоит показать свои силы в Каире на чемпионате мира, а также в Ереване на европейском первенстве.

Была подготовка изначально в городе Сочи. После у меня была поездка на Кипр, в город Ларнака, там также были соревнования. Но, к сожалению, там не получилось, чтобы был результат. Но это послужило мне опытом и помогло уже в Дубае выиграть первое место.

Аида Бикметова, мастер спорта России по каратэ

Это были самые сильные соревнования, были только всероссийские и первенство России, это самые сильные. Есть один удар, с которым я постоянно встречаюсь, над ним мы будем работать.

Сафия Маннанова, бронзовый призёр международных соревнований по каратэ

На следующие соревнования некоторые спортсмены поедут уже в новом статусе. Приказом Министерства спорта России Эрнест Шарафутдинов стал заслуженным мастером спорта. Он победитель и призер многих международных турниров, обладатель бронзы чемпионата мира. Завоевал серебро на недавних соревнованиях в Кипре. Высокого звания удостоился и его наставник Николай Балабанов. Он стал заслуженным тренером России.

Фото №1 - Каратистки из Башкирии завоевали медали на турнире в ОАЭ

Наверное, как и для любого профессионала, который старается добиться в своей жизни максимальных высот, это неописуемый восторг, во-первых. Огромная благодарность всей команде, которая мне помогла, вместе со мной шла по этому пути, помогла добиться этого. Спортсменам нашим, нашим руководителям, федерации.

Николай Балабанов, старший тренер молодёжной сборной России, заслуженный тренер России по каратэ

Всю жизнь к этому шел, всю жизнь занимался спортом, мечтая об этом звании. Самое главное, все получилось. Пришел приказ от Министерства спорта, и, дай бог, скоро придет значок. Цель достигнута, но есть еще, так сказать, незаконченные дела, которые нужно совершить в своей карьере. Наверное, в первую очередь, золото чемпионата Европы, который будет в мае в Армении. Пока что готовимся туда.

Эрнест Шарафутдинов, заслуженный мастер спорта России по каратэ
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