Каратистки из Башкирии завоевали медали на турнире в ОАЭ

Всю жизнь к этому шел, всю жизнь занимался спортом, мечтая об этом звании. Самое главное, все получилось. Пришел приказ от Министерства спорта, и, дай бог, скоро придет значок. Цель достигнута, но есть еще, так сказать, незаконченные дела, которые нужно совершить в своей карьере. Наверное, в первую очередь, золото чемпионата Европы, который будет в мае в Армении. Пока что готовимся туда.

Эрнест Шарафутдинов, заслуженный мастер спорта России по каратэ