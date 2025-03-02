Бойцы из Башкирии рассказали, как помогали освобождать Авдеевку

Мобилизованные из Башкортостана с честью выполняют боевые задачи, помогая освобождать Донецкую Народную Республику от вооруженных формирований Украины. За период участия в специальной военной операции представители разных профессий превратились в настоящих бойцов, которые, проявляя мужество и героизм, отстаивают интересы России. Во время ротации с отдельным пулеметным взводом полка мобилизованных встретился наш военный корреспондент Азат Садреев.

Авдеевка – это город-спутник столицы Донецкой Народной Республики. И с 2014 года украинские неонацисты превратили этот населённый пункт в мощнейший укрепрайон. За это время они окопались на несколько этажей вниз, поэтому и выбивать их пришлось долгие 10 лет. Сейчас город освобожден, линия фронта отодвинута чуть дальше. И жители Донецка могут жить уже в относительном спокойствии, то есть постоянных прилетов из Авдеевки по Донецку уже не наблюдается.

В освобождении этого города принимали участие и мобилизованные из Башкортостана. Бойцы отдельного пулеметного взвода поддерживали своим огнём подразделения российской армии. ДШК, крупнокалиберное станковое орудие еще советского производства, помогает солдатам и в современной войне.

Мы можем помогать пехоте при наступлении. Отрабатываем. Также может сбивать беспилотники. Поэтому он до сих пор хорошо служит и хорошие результаты показывает. позывной «Сапа»

«Сапа» – мастер спорта международного класса по силовым видам единоборств. Еще до мобилизации занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Поэтому и во взводе у него порядок. Ребята знают, за что воюют.

Ребята, которые сейчас пишут историю, – такие же простые заводчане, такие же простые трудяги. На простых работах работали. В свое время встали духом и пошли защищать нашу страну, нашу Родину, не посрамить нашу республику. позывной «Джонни»

И не посрамили. С честью выполняют поставленные задачи.

Поменяли уже несколько направлений. Освобождали города и деревни. Очень много гражданских вывели. Бабушки у нас попадались по 96 лет. Они в детстве в Великой Отечественной попадали под обстрелы и были также эвакуированы, они рассказывали нам. И сейчас уже в 96 лет они эвакуировались с нами. По лесопосадкам по 6 километров выходили. И такие ситуации были. позывной «Джонни»

За мужество на поле боя многие бойцы подразделения отмечены госнаградами. Но приятнее всего было получать башкирские медали из рук главы республики, говорят наши мобилизованные.

Я был удивлен, когда к нам сам Радий Хабиров приехал. Тогда от линии боевого соприкосновения было 3-5 километров. Огромное спасибо ему, приехал награждать нас медалями Шаймуратова. Тут ощущается большая, колоссальная поддержка, что сам лично глава приезжает и награждает нас. позывной «Сапа»

Марьинка, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка. Вот неполный список освобожденных при участии башкирских солдат населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Говорят, после общения с местными жителями они в очередной раз убедились в необходимости проведения специальной военной операции.

Я думаю, что они все безбожники, потому что верующий человек не может совершать таких действий. Получается, отца семьи убили на месте, двоих девочек заперли в подвале. Мать изнасиловали и тоже убили. Соседка приняла этих двух девочек и забрала с собой. И вот мы их эвакуировали из-под линии огня. позывной «Лисёнок»

Вот таким образом осуществляется контроль за воздухом. Пока работает дрон-детектор, значит, где-то летают вражеские FPV-дроны. Чтобы обезопасить ребят, постоянное наблюдение за небом. Как говорят в такой ситуации военные: небо грязное.

Любые возможные ситуации на поле боя отрабатываются во время учений. Особое внимание уделяется оказанию первой помощи при ранении. Важна и физическая подготовка, чтобы перемещать станковый пулемёт. Весит он 35 килограммов, и каждая коробка с патронами еще по 13.

Пулемёт ДШК – довольно сложное оружие. И чтобы грамотно управлять им во время боя, где постоянный риск попасть под вражеские FPV-дроны, нужно, конечно, мужественное самообладание, и твердо знать, что, как и зачем ты делаешь. Поэтому такие занятия на полигоне необходимы. Именно здесь ребята оттачиваю всё свое мастерство. Потом уже используют все полученные навыки непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Тяжело в учении – легко в бою, говорят мобилизованные. Не раз испытывали на себе правильность этих слов. Благодаря опытному командиру в подразделении не было безвозвратных потерь. Все верят в скорую победу и возвращение домой, где их уже ждут. Многие планируют принять участие в проекте «Герои Башкортостана», которыми они и являются.

Отношусь очень позитивно. Огромное спасибо Главе Башкортостана Радию Хабирову за то, что он инициировал такой проект. Он поможет в дальнейшем бойцам, которые приедут на гражданку, будут искать работу, и им будет уже полегче в этом плане. И мы знаем, что нас не забывают. Башкирия нам помогает очень сильно, все жители, Глава Башкортостана, главы районов. Им огромное спасибо. позывной «Добрый»

Но до возвращения еще нужно поработать здесь, говорят бойцы. Осталось немного. Пока же, пользуясь случаем, передают приветы своим близким.

Я хотел бы передать привет своим родителям, своим друзьям. Детскому садику №65, школе №46. позывной «Рио»