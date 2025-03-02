«Герои Башкортостана»: как принять участие в кадровом проекте

«Герои Башкортостана» – это региональный кадровый проект по типу федерального. Инициатором создания выступил Радий Хабиров. Цель программы – подготовить управленцев из числа военнослужащих СВО для органов государственной и муниципальной власти. Кандидатов ждет отбор. Предложения трудоустройства получат те, кто покажет наиболее высокие результаты.

Смекалка, умение подстраиваться под ситуацию и принимать верные решения в трудный момент – вот то, что отличает бойцов на передовой. Эти навыки не раз спасали солдатам жизнь. А в мирное время, как считает военнослужащий с позывным «Матроскин», помогут и на гражданском поприще. Поэтому не исключает, что попробует силы в новом проекте «Герои Башкортостана».

Деятельных людей с организаторскими способностями в зоне спецоперации много. По сути, это представители региона изо всех сфер жизни, которые пополнили свой опыт военными навыками. Один из таких – Юлай Ильясов. Несколько лет он руководил администрацией Куюргазинского района, а после поездок с гуманитарной миссией в зону СВО в конце 2023-го и сам встал в ряды Вооруженных сил. Сейчас чиновник вернулся и снова руководит муниципалитетом. Он уверен: те, кто с оружием в руках защищал свою Родину, вполне могут внести вклад в государственном и муниципальном управлении.

К тому же такие управленцы смогут говорить на одном языке с ветеранами боевых действий. Подать заявку можно сайте героибашкортостана.рф. Требуется заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Те, кто покажет наиболее высокие результаты, смогут пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и получат предложения о работе.

Оскар Ситдиков – участник федерального проекта «Время героев». Его наставником стал руководитель региона Радий Хабиров. Он помогает ему разбираться в азах управления и решении задач государственной важности. Глава Башкортостана возлагает большие надежды на участников спецоперации

Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества: ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем займут достойное место в нашей управленческой команде. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В военном комиссариате республики отмечают, что от командования на местах постоянно приходит информация об образцовом выполнении задач уроженцами Башкортостана.