Самозапрет на кредиты и эскроу-счета: что изменится для россиян в марте

Жители России смогут сами оформить самозапрет на выдачу потребительских кредитов через Госуслуги. Также с 1 марта граждан страны обезопасят от мошенников и в вопросе покупки частного дома. Система переходит на эскроу-счета. При этом построенные здания и дома теперь в обязательном порядке нужно регистрировать и оформлять в собственность.
Доверяй, но проверяй. С таким подходом уфимка Дина Шокурова всегда подходит к решению любого вопроса. Будь это покупка или даже разговор с неизвестными людьми по телефону. Недавно женщину на другом конце провода попросили забрать товар с почтового отделения, заказанного в маркетплейсе, и ввести через смс-сообщение код якобы для получения посылки.
И чтобы дополнительно обезопасить себя, женщина запретила банкам и микрофинансовым организациям через сайт Госуслуги оформлять займы на своё имя. Теперь это можно делать всем россиянам с первого марта. Если кредиторы и выдадут деньги, несмотря на ограничение, они не смогут требовать долг у жертвы аферистов.
Обезопасят и покупателей на рынке индивидуального жилищного строительства. Счета эскроу стали обязательными теперь и там. Потребители перечисляют деньги не застройщику, а на специальный счет в банке. Компании получат их только после того, как дом будет достроен и поставлен на регистрацию.
К примеру, около 200 семей Башкортостана поверили яркой и красочной рекламе. Они вложились в строительство частных домов, отдав свои кровные в организацию «УфаХаус», она же «Гранд Строй». Известно, что руководитель компании сейчас находится за границей. Возбуждено уголовное дело. Многие собственники вынуждены достраивать дома за свой счёт по договорам с банками. Иначе кредитные организации будут повышать ставки. Что касается добросовестных застройщиков, то они уверены, что с переходом на эскроу-счета столкнутся с рядом трудностей.
А вот правила оформления хозпостроек в сфере ИЖС, наоборот, упростили. Речь идет о сараях, банях, погребах, летних кухнях, колодцах, которые возвели до 1 января этого года. Кроме того, сделки по земле с марта будут регистрировать только с точными границами участков. Также россияне в обязательном порядке должны регистрировать права на построенные дома и здания. Новшество не будет распространяться на уже возведенные объекты. Если человек не проведет данную процедуру, то он не будет считаться собственником.
С начала весны в Башкортостане запретили продавать алкоголь в магазинах, которые расположены в жилых домах, с 11 ночи до 8 часов утра. Ограничения не распространяются на рестораны. Парламентарии считают, что благодаря новшеству в регионе удастся решить проблему так называемых «наливаек».
Стоит отметить, что по всей стране детям запретили продавать энергетики и баллончики для заправки зажигалок. В лучшую сторону произойдут изменения для людей с ограниченными возможностями. Для инвалидов введут единый стандарт реабилитации, который включает медицинскую и психологическую помощь, вплоть до профориентации и переобучения. Военные в отставке получат прибавку к пенсии. Их проиндексируют исходя из уровня инфляции. Средний размер выплаты – 43 тысячи рублей.