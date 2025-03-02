Самозапрет на кредиты и эскроу-счета: что изменится для россиян в марте

Жители России смогут сами оформить самозапрет на выдачу потребительских кредитов через Госуслуги. Также с 1 марта граждан страны обезопасят от мошенников и в вопросе покупки частного дома. Система переходит на эскроу-счета. При этом построенные здания и дома теперь в обязательном порядке нужно регистрировать и оформлять в собственность.

Доверяй, но проверяй. С таким подходом уфимка Дина Шокурова всегда подходит к решению любого вопроса. Будь это покупка или даже разговор с неизвестными людьми по телефону. Недавно женщину на другом конце провода попросили забрать товар с почтового отделения, заказанного в маркетплейсе, и ввести через смс-сообщение код якобы для получения посылки.

Но я тут сообразила и поняла, что это всё-таки мошенники, и вовремя я всё-таки отключила телефон. И таким образом я всё-таки чуть не пострадала. Дина Шокурова

И чтобы дополнительно обезопасить себя, женщина запретила банкам и микрофинансовым организациям через сайт Госуслуги оформлять займы на своё имя. Теперь это можно делать всем россиянам с первого марта. Если кредиторы и выдадут деньги, несмотря на ограничение, они не смогут требовать долг у жертвы аферистов.

Установить запрет можно будет через Госуслуги, а с первого сентября еще и в МФЦ. Услуга бесплатная. Когда человеку понадобится кредит, он тем же путем сможет снять запрет. Ольга Кузнецова, эксперт отдела безопасности отделения – Национального банка по Республике Башкортостан Банка России

Обезопасят и покупателей на рынке индивидуального жилищного строительства. Счета эскроу стали обязательными теперь и там. Потребители перечисляют деньги не застройщику, а на специальный счет в банке. Компании получат их только после того, как дом будет достроен и поставлен на регистрацию.

И мы понимаем, что если, не дай бог, что-то произойдет с застройщиком, что деньги защищены и находятся на счетах. Поэтому этот механизм давно требовался по ИЖС. Порядка 24 тысяч домов индивидуальных было построено и зарегистрировано. Надо смотреть на те безопасные схемы, которые позволяют в том числе сохранить ваши деньги в случае какой-то непредвиденной ситуации. Артём Ковшов, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

К примеру, около 200 семей Башкортостана поверили яркой и красочной рекламе. Они вложились в строительство частных домов, отдав свои кровные в организацию «УфаХаус», она же «Гранд Строй». Известно, что руководитель компании сейчас находится за границей. Возбуждено уголовное дело. Многие собственники вынуждены достраивать дома за свой счёт по договорам с банками. Иначе кредитные организации будут повышать ставки. Что касается добросовестных застройщиков, то они уверены, что с переходом на эскроу-счета столкнутся с рядом трудностей.

И вот в настоящий момент отрасль немного больна, потому что огромная ставка Центробанка, отсутствуют льготные ипотеки, потому что растет себестоимость. Денис Крашенинников, председатель Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан

Сейчас банки усложняют условия. Накладывается определенная нагрузка на застройщиков. Свои денежные средства они вкладывают в строительство объекта и получают, соответственно, свои деньги. Не по истечении сдачи дома, а уже, например, 14 месяцев с момента заключения договора. То есть это очень длительный период. Ильдар Махмутов, руководитель строительной компании

А вот правила оформления хозпостроек в сфере ИЖС, наоборот, упростили. Речь идет о сараях, банях, погребах, летних кухнях, колодцах, которые возвели до 1 января этого года. Кроме того, сделки по земле с марта будут регистрировать только с точными границами участков. Также россияне в обязательном порядке должны регистрировать права на построенные дома и здания. Новшество не будет распространяться на уже возведенные объекты. Если человек не проведет данную процедуру, то он не будет считаться собственником.

Поэтому с первого марта вводится принцип «построил – оформи», согласно которому эксплуатировать построенные здания и сооружения, например, подключать коммуникации можно будет только после их оформления. В прошлом году жители Башкирии оформили в собственность более 17 тысяч домов, что на 23% больше, чем в 2023-м. Наталья Шагиева, помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан

С начала весны в Башкортостане запретили продавать алкоголь в магазинах, которые расположены в жилых домах, с 11 ночи до 8 часов утра. Ограничения не распространяются на рестораны. Парламентарии считают, что благодаря новшеству в регионе удастся решить проблему так называемых «наливаек».

Днём работают, как магазины, а вечером превращаются в объекты общепита и практически круглосуточно проводят торговлю алкогольной продукцией. Алексей Шмелев, председатель комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму