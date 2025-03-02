Реконструкция театров и новые спортобъекты: как преобразится Уфа в ближайшие годы

На неделе Радий Хабиров обозначил ключевые задачи развития Уфы. В башкирской столице в этом году планируют начать строительство Академии тенниса и Центра прогресса бокса. А в рамках благоустройства общественных пространств приведут в порядок девять локаций. Приводят в порядок и историческое наследие. Речь, в частности, о некогда популярном кинотеатре «Победа».

Это сейчас вокруг жилые дома и оживлённые улицы. А начинали строить в буквальном смысле слова в чистом поле. Первый камень будущего кинотеатра в Черниковке заложили 9 мая 1945 года, от того и названия у него другого быть не могло – «Победа». Спустя почти 80 лет объекту культурного наследия решили дать вторую жизнь. Установили металлические каркасы чердака и зрительного зала, завершили устройство крыши. С тем, как продвигается масштабная реконструкция исторического объекта, ознакомился глава республики.

Это объект культурного наследия. Первый кирпич здания заложили 9 мая 1945 года. В том числе поэтому мы обязаны привести его в порядок. Город нашёл возможность для ремонта, республика поможет с оборудованием. Теперь главное – качественно завершить работу. В течение 1–1,5 года мы всё закончим, а потом откроем театр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Некогда один из самых популярных кинотеатров Уфы в советские годы не раз был среди лучших в Союзе. Здесь регулярно устраивали кинофестивали, а в здании действовал киноуниверситет. Последний фильм был показан в 2017-м. А в 2022-м здание передали Театру юного зрителя, под нужды которого его и переоборудуют. Поэтому проект реконструкции предусматривает и функциональную перепланировку.

На восстановление кинотеатра «Победа» потратят более полумиллиарда рублей. В течении полутора лет реконструкцию объекта должны завершить.

В ближайшее время планируется приступить к реконструкции ещё одного культурного объекта в Уфе. Этот Русский драматический театр. О необходимости привести его в порядок на заседании уфимского Горсовета на неделе заявил Глава Башкортостана.

Что касается сферы культуры, то необходимо модернизировать Русский драмтеатр. Приступаем к работе по Госцирку, в федеральном бюджете на эти цели заложено 2 млрд рублей. Нужно сдать этот объект в 2028 году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А ещё уже в этом году в Уфе хотят начать строить Академию тенниса и Центра прогресса бокса. Также планируется проектирование легкоатлетического манежа с училищем олимпийского резерва. Всё это украсит облик столицы, который и без того преобразился к юбилею. Открыли обновлённые Театр кукол, Международный дворец борьбы, Центр фехтования и первую очередь комплекса гребного слалома, а также Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Меняется в лучшую сторону и внешний вид исторического центра.

В рамках благоустройства общественных пространств в столице республики в 2025-м приведут в порядок девять локаций. Что касается обновления первичного звена здравоохранения, планируется капитально отремонтировать девять поликлиник.

Уфа должна жить по стратегии постоянных изменений в лучшую сторону. То есть каждый год в Уфе что-то должно происходить: дворы, подъезды, улучшение жилищно-коммунальной инфраструктуры, парки и т.д. Поэтому вот этой стратегии мы следуем. У нас слаженная работа и Правительства, и администрации города Уфы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан