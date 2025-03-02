Реконструкция театров и новые спортобъекты: как преобразится Уфа в ближайшие годы

На неделе Радий Хабиров обозначил ключевые задачи развития Уфы. В башкирской столице в этом году планируют начать строительство Академии тенниса и Центра прогресса бокса. А в рамках благоустройства общественных пространств приведут в порядок девять локаций. Приводят в порядок и историческое наследие. Речь, в частности, о некогда популярном кинотеатре «Победа».
Это сейчас вокруг жилые дома и оживлённые улицы. А начинали строить в буквальном смысле слова в чистом поле. Первый камень будущего кинотеатра в Черниковке заложили 9 мая 1945 года, от того и названия у него другого быть не могло – «Победа». Спустя почти 80 лет объекту культурного наследия решили дать вторую жизнь. Установили металлические каркасы чердака и зрительного зала, завершили устройство крыши. С тем, как продвигается масштабная реконструкция исторического объекта, ознакомился глава республики.
Некогда один из самых популярных кинотеатров Уфы в советские годы не раз был среди лучших в Союзе. Здесь регулярно устраивали кинофестивали, а в здании действовал киноуниверситет. Последний фильм был показан в 2017-м. А в 2022-м здание передали Театру юного зрителя, под нужды которого его и переоборудуют. Поэтому проект реконструкции предусматривает и функциональную перепланировку.
На восстановление кинотеатра «Победа» потратят более полумиллиарда рублей. В течении полутора лет реконструкцию объекта должны завершить.
В ближайшее время планируется приступить к реконструкции ещё одного культурного объекта в Уфе. Этот Русский драматический театр. О необходимости привести его в порядок на заседании уфимского Горсовета на неделе заявил Глава Башкортостана.
А ещё уже в этом году в Уфе хотят начать строить Академию тенниса и Центра прогресса бокса. Также планируется проектирование легкоатлетического манежа с училищем олимпийского резерва. Всё это украсит облик столицы, который и без того преобразился к юбилею. Открыли обновлённые Театр кукол, Международный дворец борьбы, Центр фехтования и первую очередь комплекса гребного слалома, а также Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Меняется в лучшую сторону и внешний вид исторического центра.
В рамках благоустройства общественных пространств в столице республики в 2025-м приведут в порядок девять локаций. Что касается обновления первичного звена здравоохранения, планируется капитально отремонтировать девять поликлиник.
Главное – активнее работать с людьми и выстраивать с ними диалог. А если есть негативные вопросы, на них нужно обязательно отвечать, подытожил Глава Башкортостана.