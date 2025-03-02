В Уфе прошёл всероссийский турнир по самбо среди девушек

Дворец борьбы в Уфе вновь распахнул свои двери для участников соревнований. В выходные он принял всероссийский турнир по самбо среди девушек. Мероприятие приурочили к Международному женскому дню. В нём приняли участие более 100 самбисток в двух возрастных категориях – от 11 до 15 лет. Помимо этого, теперь во Дворце борьбы каждую субботу проводят мастер-классы по самбо под наставничеством опытных спортсменов.

В преддверии Международного женского дня Дворец борьбы принял сильнейших самбисток страны до 16 лет. В Уфе подобное мероприятие прошло впервые, а отныне станет ежегодным.

В Уфе во времена Советского Союза женское самбо активно развивалось. Здесь воспитали многократных чемпионок мира. Сейчас в планах – возрождение этих традиций. И прошедший турнир стал важным шагом для реализации этого.

Я являюсь мастером спорта СССР по самбо. В свое время, начиная заниматься борьбой самбо, впервые тогда шесть девушек начинали заниматься самбо именно здесь, у нас, в Уфе, во всем Советском Союзе. Равиль Киреев, генерал-майор запаса УФСБ России по Республике Башкортостан, мастер спорта СССР по самбо

Идей было несколько. Первое – мы хотели, конечно, поздравить наших девочек с 8 Марта, для них сделали такой подарок. Второй момент – это мы включили данный турнир во всероссийский календарь Министерства спорта России, и теперь мы в рамках этого турнира победительницам присваиваем кандидата в мастера спорта спортивное звание. Это тоже очень важно для девочек. Эдуард Абдядилов, директор Дворца борьбы, президент федерации самбо Республики Башкортостан

Более 100 спортсменок из разных регионов нашей страны боролись за награды. В том числе самбистки из Нижневартовска, Москвы, Республики Татарстан. Серьезную конкуренцию составили представительницы Башкортостана. Понаблюдать и поддержать наших самбисток приехала победительница первенства мира и России Алия Мухаметьянова.

Видно, что участницы хорошо готовы. Я думаю, в будущем они будут представлять нашу страну на международных коврах. Алия Мухаметьянова, мастер спорта России по самбо

По стопам отца. Такой путь выбрала Ева Зайцева из Свердловской области. Она начинала заниматься теннисом, но затем выбрала самбо. И не прогадала. Сейчас она победительница многих турниров, в том числе и уфимского. Быть может, поддержка отца, который ее и тренирует, сказался на результатах спортсменки.

Это третьи соревнования у дочки здесь, и ни одной схватки легкой не было. Очень конкурентно и много народу со всех областей съезжаются. Любят ваш город. Станислав Зайцев, тренер по самбо /Свердловская область/

Он говорит, не расстраивайся, все хорошо, сможешь еще побороться, времени много. Боролась три раза, первые две легко, в третьей уже было посложнее, но все равно выиграла и каждую схватку болевым. Ева Зайцева, победительница всероссийских соревнований по самбо /Свердловская область/

Самая захватывающая часть турнира – это финальные схватки. Болельщики, тренеры и даже сами спортсмены порой не в силах сдержать эмоции.

В одной из весовых категорий в финале встретились родные сёстры из Стерлитамака Владислава и Ярослава Порываевы. Девушки часто представляют нашу республику на турнирах разного уровня и завоевывают медали. На уфимском старте победу одержала Ярослава.

Соревнования очень сильные, то есть приехали все подготовленные. Наши девчонки тоже борются на хорошем уровне, потому что у нас по этим возрастам достаточно неплохой уровень подготовки спортсменов. Станислав Орлов, тренер по самбо

Большое внимание уделяют и подрастающему поколению самбистов. В уфимском Дворце борьбы в третий раз проходят тренировочные мероприятия под наставничеством мастера спорта международного класса Айнура Муллагалиева. Ребята из разных спортивных школ обмениваются опытом и отрабатывают новые приёмы.

Юные самбисты у нас, дай бог, растут, крепкие, молодцы, пока стараются. Надеюсь, что у нас так же пойдет, и тогда результаты будут хорошие. Здесь они как раз незнакомые друг другу ребята друг с другом встречаются, набираются опыта, обмениваются опытом друг с другом. Айнур Муллагалиев, мастер спорта международного класса по самбо

Раз в месяц здесь будут проходить республиканские дни борьбы, где участие примут самбисты со всего Башкортостана. Подобные мастер-классы станут большим толчком для юных спортсменов на предстоящих турнирах.