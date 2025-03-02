В Уфе прошёл всероссийский турнир по самбо среди девушек

Дворец борьбы в Уфе вновь распахнул свои двери для участников соревнований. В выходные он принял всероссийский турнир по самбо среди девушек. Мероприятие приурочили к Международному женскому дню. В нём приняли участие более 100 самбисток в двух возрастных категориях – от 11 до 15 лет. Помимо этого, теперь во Дворце борьбы каждую субботу проводят мастер-классы по самбо под наставничеством опытных спортсменов.
В преддверии Международного женского дня Дворец борьбы принял сильнейших самбисток страны до 16 лет. В Уфе подобное мероприятие прошло впервые, а отныне станет ежегодным.
В Уфе во времена Советского Союза женское самбо активно развивалось. Здесь воспитали многократных чемпионок мира. Сейчас в планах – возрождение этих традиций. И прошедший турнир стал важным шагом для реализации этого.
Более 100 спортсменок из разных регионов нашей страны боролись за награды. В том числе самбистки из Нижневартовска, Москвы, Республики Татарстан. Серьезную конкуренцию составили представительницы Башкортостана. Понаблюдать и поддержать наших самбисток приехала победительница первенства мира и России Алия Мухаметьянова.
По стопам отца. Такой путь выбрала Ева Зайцева из Свердловской области. Она начинала заниматься теннисом, но затем выбрала самбо. И не прогадала. Сейчас она победительница многих турниров, в том числе и уфимского. Быть может, поддержка отца, который ее и тренирует, сказался на результатах спортсменки.
Самая захватывающая часть турнира – это финальные схватки. Болельщики, тренеры и даже сами спортсмены порой не в силах сдержать эмоции.
В одной из весовых категорий в финале встретились родные сёстры из Стерлитамака Владислава и Ярослава Порываевы. Девушки часто представляют нашу республику на турнирах разного уровня и завоевывают медали. На уфимском старте победу одержала Ярослава.
Большое внимание уделяют и подрастающему поколению самбистов. В уфимском Дворце борьбы в третий раз проходят тренировочные мероприятия под наставничеством мастера спорта международного класса Айнура Муллагалиева. Ребята из разных спортивных школ обмениваются опытом и отрабатывают новые приёмы.
Раз в месяц здесь будут проходить республиканские дни борьбы, где участие примут самбисты со всего Башкортостана. Подобные мастер-классы станут большим толчком для юных спортсменов на предстоящих турнирах.
Спортивные мероприятия во Дворце борьбы продолжаются. Уже на следующей неделе здесь пройдет первенство России до 21 года по греко-римской борьбе.